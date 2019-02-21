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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gülseli KENARLI- Harun UYANIK/DHA, AA
21.02.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım öğrencileri kırmadı

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Binali Yıldırım öğrencileri kırmadı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri'de çiçekçilikten 4 bin kişinin iş sahibi olacağını belirterek, "Çünkü İstanbul'un çiçeğini, başka şehirlerden alıyoruz. Burnumuzun dibinde Silivri'de, çiçekçilik köyü var. Şimdi onu geliştireceğiz, bütün İstanbul'u süsleyecek çiçekleri de Silivri'den almış olacağız." dedi. Yıldırım, yanına gelen Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni öğrencisi Merve Sude, Yıldırım'ı okuluna davet etti. Yıldırım, "Bugün gelemeyiz program çok yoğun" dedi. Merve Sude'nin ısrarı üzerine Binali Yıldırım, Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne uğradı.

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  • Binali Yıldırım, Silivride
  • Binali Yıldırım, Silivride
  • Binali Yıldırım, Silivride
  • Binali Yıldırım, Silivride
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Binali Yıldırım, ilk olarak Silivri Otogarı'nı ziyaret etti.  Yıldırım, otogar esnafını ziyaret etmeden önce bir kişi, yanına gelerek genel af istediklerini söyledi. Yıldırım ise, “Sen af istiyorsun ama öteki taraf da 'benim hakkım ne olacak' diyor" dedi. Af isteyen kişi ise en azından kamu davalarına  af gelmesini isteyince, Yıldırım, "Onların hepsi bir bir çalışılıyor. Kamu vicdanı nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsek bu sefer başka mağduriyetler olur. Allah kurtarsın" diye cevap verdi. 

Otogarda esnafı ziyaret eden Yıldırım buradaki taksi durağına da uğradı. Binali Yıldırım, bir taksinin direksiyonuna geçti, taksicilerle fotoğraf çektirdi. 

OKUL DAVETİNİ KIRMADI

Daha sonra yanına gelen Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni öğrencisi Merve Sude, Yıldırım'ı okuluna davet etti. Yıldırım, "Bugün gelemeyiz program çok yoğun" dedi. Merve Sude'nin ısrarı üzerine Binali Yıldırım, Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne uğradı. Yıldırım ziyareti sırasında öğrencilerle fotoğraf da çektirdi.

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