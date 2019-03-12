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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
12.03.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım, Selin Sayek Böke'den tazminat kazandı 

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Binali Yıldırım, Selin Sayek Böke'den tazminat kazandı 

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Başbakan olduğu dönemde, Cumhuriyet gazetesinde verdiği bir röportajda kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP İzmir Milletvekili Böke hakkında açtığı davada 20 bin lira manevi tazminat kazandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhuriyet gazetesinde verdiği bir röportajda kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'ye açtığı davada, 20 bin lira manevi tazminat kazandı.     

Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Binali Yıldırım'ın avukatı Muhammed Gök ile davalı Selin Sayek Böke'nin avukatı Tarık Özaydın katıldı.     

Duruşmada söz verilen davacı Binali Yıldırım'ın avukatı Gök, verilen röportaj nedeniyle müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiğini belirterek, tazminat davasının kabulüne karar verilmesini istedi.     

Davalı Selin Sayek Böke'nin avukatı Özaydın da davanın reddine karar verilmesini talep etti.     

Davanın kabulüne karar veren mahkeme, 20 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 12 Kasım 2017 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Selin Sayek Böke'den alınarak, davacı Binali Yıldırım'a verilmesine karar verdi.     

DAVA DİLEKÇESİNDEN     

Yıldırım'ın avukatı tarafından Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, CHP İzmir Milletvekili Böke'nin 12 Kasım 2017'de Cumhuriyet gazetesinde bir röportaj verdiği anlatılmıştı.     

Böke'nin, gazeteye verdiği röportajı ve buradaki ifadelerini şahsi Twitter hesabı üzerinden tekrar ettiği vurgulanan dilekçede, ayrıca Cumhuriyet gazetesinin ilgili röportajını da paylaştığı aktarılmıştı.     

Dilekçede, Böke'nin tüm beyanlarının Sözcü gazetesi, Birgün gazetesi, haberdar.com isimli haber sitelerinde yer aldığı belirtilerek, tüm bunların bunların karalama kampanyasının bir tezahürü olduğu belirtilmişti.     

"Kara para aklama, vergi kaçırma, meşru davranmama, hukuk ve ahlak dışı işlemler yapma" gibi iddialarla o dönem Başbakan olan Binali Yıldırım'a hakaret ve iftira edildiği belirtilen dilekçede, Yıldırım'ın kişilik haklarının da ihlal edildiği kaydedilmişti.     

Dava dilekçesinde, bu nedenle 20 bin lira manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmişti.     

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