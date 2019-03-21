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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
21.03.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Türkiye'yi taşıyan bir ilçesiniz...

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sanayiciliğin vatanseverlik ve fedakarlık olduğunu belirterek, "Sanayicilik, bu ülkede hizmetin adıdır. Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasıdır. Sizler de bunun öncülerisiniz." dedi.

Seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdüren Yıldırım, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.     

Burada konuşan Yıldırım, nevruzun birçok anlamı olduğunu ifade ederek, "Hazreti Ali efendimizin doğum günü. Nevruz, yeni bin senenin başlangıcıdır. Sadece Türkiye'de değil, daha çok bizimle aynı inancı paylaşan gönül coğrafyamızda nevruz kutlanıyor. Bu vesileyle herkesin nevruzunu kutluyorum." diye konuştu.     

Esenyurt'un yüz ölçümü küçük olsa da, nüfus olarak İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:       

"Esenyurt, tek başına bir il olsaydı Türkiye'nin 21'inci büyük ili olurdu. Muğla'dan sonra en büyük il olurdur. Demek ki Esenyurt, başlı başına bir şehir. Yüz ölçümü 43 kilometre karedir, İstanbul'un yüz ölçümünün binde biri bile değil. Ama İstanbul nüfusunun yüzde 6'sını oluşturuyor. Sürekli gelişiyor, büyüyor. Böyle olunca problemleri de var. Yaşayan herkesin derdi var. Derdi olmayanlar, deliler ve ölüler. Çözüm önünüzde, çözüm kapınızda. 31 Mart'ta Esenyurt'un geleceğine siz karar vereceksiniz."     

"TÜRKİYE'Yİ TAŞIYAN BİR İLÇESİNİZ"     

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci'nin başkan seçilmesi halinde çok güzel işler yapacağına inandığını söyleyen Yıldırım, kendilerine yetki verilmesi halinde, tüm işlerin yıldırım hızıyla tamamlanacağını belirtti.     

Binali Yıldırım, şunları kaydetti:     

"Birlikten güç, kuvvet ve güzellik doğar. Esenyurt'ta 3 bin fabrika var. Türkiye'nin üretiminin yüzde 7'sini Esenyurt yapıyor. Siz, Türkiye'yi taşıyan bir ilçesiniz. Onun için bu ilçeye, daha fazla yatırım yapmak gerekiyor. Çünkü üretiyor, istihdam sağlıyorsunuz. Bu ilçenin aşını, ekmeğini sağlayan bu fabrikalara gözümüz gibi bakmamız lazım. Sanayicilik, çile işidir. Para her yerde kazanılır. En zor kazanıldığı alan ise sanayiciliktir. Peki niye bu işi yapıyorlar? Çünkü, üretmek farklı bir durum ve duygudur. Çalışıp, sıkıntı çeker, zarar eder, sonunda bir eser ortaya koyup, karşısına geçip baktığınızda yüreğinizin yağı erir. O eseri ortaya çıkarmanın mutluluğunu başka yerde bulamazsınız. Sanayicilik, vatanseverliktir. Sanayicilik, fedakarlıktır. Sanayicilik, bu ülkede hizmetin adıdır. Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasıdır. Sizler de bunun öncülerisiniz."     

"ORTAK AKILLA ÇÖZÜM BULACAĞIZ"     

Esenyurtlu sanayicilerin, altyapı eksiklikleri ve buna bağlı olarak beklentileri olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "31 Mart'ı geçtikten sonra oturup konuşacağız. Ortak akılla çözüm bulacağız. Beni bilen bilir. Hiçbir zaman 'en iyisini ben bilirim' demedim. Her zaman damdan düşeni ararım. Sanayicilerle, kamyoncularla ilgili bir karar vermem gerektiğinde hep onlarla konuştum. Bunlarla konuşmadan karar almak yanlış olur. O insanlara ve ülkeye yazık edilir." diye konuştu.     

Binali Yıldırım, kendilerine destek verilmesi halinde birkaç yıl içinde farkın görüleceğini ifade ederek, şunları kaydetti:     

"Bunu nasıl yapacağımızı görmek için dönüp Türkiye'ye bakın. Türkiye'nin 81 ilinde elimizin değmediği bir yer kalmadı. İstanbul, tecrübeyle, bilgiyle yönetilecek bir şehir olacak. Coşkunuz, heyecanınız bize güç verecek. Ekonomik sıkıntı, hayat pahalılığı var. Bunlar gelip geçici şeyler. Türkiye nelerden geçti? Türkiye'yi 3 kat büyüttük. Etnik kimliğimiz, bizim şerefimizdir ve onunla gurur duyun. Ay yıldızlı bayrağımız, vatan toprağımız, devletimiz ve milletimiz bir. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. 9 gün sonra İstanbulluların vereceği kararın, başımız gözümüz üzerinde yeri var."     

Toplantıda, İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Muammer Ömeroğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci ve AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik de birer konuşma yaptı.     

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