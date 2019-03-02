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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriBinali Yıldırım Pendik’te kestane dağıttı, döner kesti
GeriGündem Binali Yıldırım Pendik’te kestane dağıttı, döner kesti 
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Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA
02.03.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım Pendik’te kestane dağıttı, döner kesti 

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Binali Yıldırım Pendik’te kestane dağıttı, döner kesti 

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını bugün Pendik’te sürdürüyor. 

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  • Binali Yıldırım Pendik’te kestane dağıttı, döner kesti
  • Binali Yıldırım Pendik’te kestane dağıttı, döner kesti
  • Binali Yıldırım Pendik’te kestane dağıttı, döner kesti
  • Binali Yıldırım Pendik’te kestane dağıttı, döner kesti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yıldırım, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı, MHP Pendik İlçe Başkanlığı ile Gazi Paşa Caddesi’nde esnafı ziyaret etti.

Binali Yıldırım, sabah ilk olarak AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı binasına geldi. Burada partililerle görüşen Yıldırım, daha sonra esnaf ziyareti için Gazi Paşa Caddesi’ne geçti.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Yıldırım, kestaneciden 100 liraya satın aldığı kestaneleri, vatandaşlara ve gazetecilere ikram etti. Yıldırım yanına gelen bir kişinin, emeklilikte yaşa takıldığını, ne zaman çözüleceğini sorması üzerine, "Sabır, biraz daha sabır" diye yanıt verdi. 

Yıldırım, bir kebapçıda döner keserek, korumalara ve gazetecilere ikram etti. Yıldırım, daha sonra MHP Pendik İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

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