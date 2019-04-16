Binali Yıldırım: Murdar olmuş bir seçimdir

OYLAR SANDIKTA İÇ EDİLMİŞTİR

“Bugün itiraza tahammülsüzlük anlaşılabilir değildir. 2014 seçimlerinde de CHP Ankara seçimlerini itiraz süreçlerinden sonra hem Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar götürmüştür. Biz hukukun peşindeyiz. Biz vatandaşlarımızın verdiği oyun sandıkta iç edilmesinin önüne geçilmesini istiyoruz. Bunu da kısmen başardık. Başlangıçta 27 bin olarak açıklanan rakamlar bugün 12 bin 200 seviyesine gerilemiştir. Bir şeye İstanbulluların dikkatini çekmek isterim. İki parti veya iki aday birbirine yakın oy aldığı halde neden aramızdaki fark benim lehime artmaktadır? Bu sorunun cevabını bekliyorum. Normalde yanlışlık varsa bu yanlışlık her iki aday için de aynı şekilde olması icap eder. Bu şunu gösteriyor, oylar sandıkta iç edilmiştir. Bu kadar açık. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır. Bunlar tespit edebildiklerimiz. Bugüne kadar oyların sadece yüzde 10’u sayılabilmiştir. Biz eminiz ki bu oyların tamamı sayılabilmiş olsaydı eğer rakip aday CHP buna rıza gösterseydi mutlaka bu seçimin sonucu böyle olmayacaktı. Bu fark kapanacak ve tersine dönecekti. Seçimin bu şekle dönüşmüş olması tatsız bir şey.

TAHAMMÜLSÜZLÜK VAR

YSK işin sahibidir, patronudur ve seçimle ilgili itirazları tamamıyla YSK yönetmektedir. Maltepe’deki sayım da tamamlandığında bu süreçler tamamen bitmiş olacak. Böylece YSK bir karara varmış olacaktır. Bir tahammülsüzlük var ortada. ‘Seçimi kazandık verin mazbatayı.’ Ya kardeşim seçimi kazandığının kararını sen mi vereceksin? Bugüne kadar bu ülkede onlarca seçim yapıldı. Kararını veren yer YSK’dır. Belediye başkanıyım diye kart bastırırsan, belediye başkanıyım diye Anıtkabir Defteri’ne imza atarsan ve belediye başkanıyım diye sokakta dolaşıp mitingler yaparsan, YSK’nın vereceği kararı etkilemekten başka ne iş yaparsın? Dolayısıyla hepimize düşen sonucu sükûnetle beklemektir. Dünyaya Türkiye’yi bu konuda şikâyet etmek, Türk hukuk sistemine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ben Sayın İmamoğlu’na, değerli rakibime, bu gibi tecrübesiz davranışlara son vermesini ve sükûnetle YSK’nın vereceği kararı beklemesini bir kez daha tavsiye ediyorum.

BİR SENE ÖNCEDEN PLANLANMIŞ

Büyükçekmece olayında deniliyor ki, ‘Seçmen naklini herkes yapıyor, siz de yaptınız’... Bu sahtekârlık. Ne kadar hazin bir durum ki MHP İlçe Başkanı evine 6 tane seçmen yazılmış haberi yok. Bu arkadaş kim? CHP’li, belediyeden nüfusa geçici görevlendirilen biri. Bu iş bir sene önceden planlanmış. Sahtekârlığın son kullanma tarihi olmaz. Sahtekârlık başta yapılmışsa sonuna kadar da devam eder. Bu seçimlerin bu hale gelmesini körükleyen rakip adaydır. Yoksa bu itiraz süreçleri her dönemde olmuş ve sükûnet içinde değerlendirilip karar bağlanmıştır. Mansur Yavaş soyadı gibi yavaş hareket etmiş, bütün süreçlerin tamamlanmasını beklemiş ve kendisine belediye başkanı olduğuna dair belge verilmiş ondan sonra Anıtkabir’e gitmiş ve görevine başlamış. Ben tebrik ediyorum. Sorumluluk taşıma bu. Keşke Sayın İmamoğlu da bunu yapsaydı. Tribün tribün dolaşacağına sakin oturup benim gibi sonuçları bekleseydi. Bu benim ikinci toplantım.

MURDAR ETİN KAVURMASI OLMAZ

Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz. Seçimden sonra bizi yüzlerce insan aradı. Bunu da ilk kez paylaşıyorum. Sandıklarda üç pusula yerine iki pusula verildiğini söylüyor insanlar. Yani ilçe belediye başkan adayının pusulası, belediye meclis adayının pusulası, büyükşehir adayının pusulası verilmiyor bazı sandıklarda. Bu da bu işin baştan organize edildiğini ortaya koyan somut bir şüphedir. Bunun da mutlaka dikkate alınması gerekir. Onlarca delilden bahsedebiliriz, usulsüzlükten bahsedebiliriz, özensizlikten bahsedebiliriz. Bunların örnekleri de var.”

‘Amigolukla başkanlık olmaz’

BİNALİ Yıldırım, açıklama sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım’a, CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun maçlara gidişinin sorulması üzerine, “Ben bunu doğru bulmuyorum. Amigolukla başkanlık olmaz. Başkanlığı verecek olan YSK’dır. Seçimden sonraki sürecin sonuçlanmasını sükûnetle beklemelidir. Benim tavsiyem odur. Bunun dışında yapılacak her türlü taşkınlık, her türlü toplumsal gerginlik sürece zarar verir” dedi.

YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Olağanüstü itiraz hakkını kullanacaklarını yineleyen Yıldırım, İstanbul’daki seçimlerin iptal olması halinde yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soruya, “YSK’nın vereceği kararlar ortada yokken bu şekilde bir öngörüde bulunmak anlam ifade etmez. Bekleyelim, YSK’nın vereceği karar neyse ona göre herkes durumunu değerlendirecek ve bir yol haritası çizecek. YSK mazbatayı kime verirse başkan odur” yanıtını verdi.

Yıldırım, bir soru üzerine tüm seçimlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve parti yetkilileriyle görüşüp istişare ettiklerini belirtip, “Bunlar, bir sonraki seçimler için en azından durumumuzu gözden geçirip, eksik olduğumuz yönler varsa onları tamamlamaya dönük hususlardı” açıklamasında bulundu. Yıldırım, sorulara şu yanıtları verdi:

YSK’YA BASKI İDDİASI

“İçişleri Bakanı bu iddiayı ortaya koyanlar için suç duyurusunda bulundu. Ben bu ülkede Başbakanlık yaptım, partimin kuruluşunda yer aldım. Genel Başkanımla her zaman görüşürüm, bakanlarımla bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm, her zaman görüşürüm. Buradan yola çıkarak YSK’yı etkileme gibi bir ithamda bulunmak akla ziyan bir iştir.

Sandık başındaki yapı ittifaktan dolayı biraz farklı olmuştur. İtirazda şöyle durumla karşılaşıyoruz. Oy mühürü yuvarlağa basmamış, AK Parti amblemine basmış. O da siyah o da siyah. Fark edilmemiş iptale atılmış. Yeniden sayılınca fark ediliyor. Bunun normalde AK Parti adına geçerli sayılması gerekirdi değil mi? Öyle mi oluyor? Olmuyor, oylamaya sunuyor. Oyda da doğal olarak AK Parti yalnız kalıyor. Bizim gözden kaçırdığımız veya fark edemediğimiz bir şeyi, eğer bu bir hileyse, bu bir usulsüzlükse, bu bir organize kötülükse bunu masum göstermez.

2014’TEN FAZLA OY ALDIM

2014 seçiminde AK Parti adayının oyundan daha fazla oy aldım bunun bilinmesini isterim. Biz düşük oy falan almış değiliz. Bu seçimde karşı adayın daha fazla oy almasının sebebi ittifakların oluşmasından kaynaklanıyor. Oy oranlarının yakın olması bundan kaynaklanıyor. En yakın 24 Haziran milletvekili seçimlerinde partimizin aldığı oydan 278 bin daha fazla aldım. Demek ki daha düşük oy aldığımız meselesi gerçeği yansıtmıyor. İki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Murdar olmuştur. Murdar etin kavurması olmaz dedim. Bu beni de karşı rakip adayı da bağlıyor. Bu seçimlerde kim kazanırsa kazansın. Neticede bu seçim çok konuşulacak.

SEÇİM YENİLENİRSE

Teşkilatlar her zaman her şeye hazırdır. Teşkilatlarımızla ilgili bir sorun yok. Olmamış şeye, doğmamış şeye don biçmenin anlamı yok. Şu anda içinde bulunduğumuz durum itiraz sürecinin işlediğidir. Olağanüstü itiraz yapılmadı. Yapılıp karar ne çıkacak bilmiyoruz. Varsayımlar üzerine bir fikir inşa etmek, bir kanaat oluşturmak çok sağlıklı bir sonuca bizi götürmez. Keşke bu seçim, bu organize kötülüklerle anılan bir seçim olmasaydı.”

İL BAŞKANIYLA KÜS MÜ?

“Görüyorsunuz işte yan yana oturuyoruz. Binali Bey hiç halkın arasından çıkmadı. ‘Halkın arasına inemedi’ olmaz. 90 günlük kampanyada bunun en yakın şahitleri sizlersiniz. Seçim olmuştur, İstanbullular söyleyeceğini söylemiştir.Kendimi YSK’nın yerine koyup bir şey söyleyemem. Ama ciddi usulsüzlükler, yolsuzluklar ve seçimi sakatlayan ciddi bulgular mevcut.”