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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.02.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Kanunsuz iş yapanı kulağından tutar göndeririz

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Binali Yıldırım: Kanunsuz iş yapanı kulağından tutar göndeririz

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu'nda sektör buluşması kahvaltısında konuştu. Yıldırım, "Kanunsuz iş yapanın kulağından tutar bu şehirden göndeririz. Güvenlik her şeyin önünde gelir." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım konuşmasında şunları söyledi:

"Şartların oluşmasını beklemeyiz, kanunsuz iş yapanın kulağından tutar bu şehirden göndeririz. Güvenlik her şeyin önünde gelir. İnsanımızın huzurunu bozmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bu konuda hiç konuda taviz vermek niyetinde de değiliz. Ama bir yandan hükümetimiz bunların şartlarının iyileştirip, memleketlerine göndermek için bir program için çalışıyor.

Biz gurbetçilerimiz var, yıllardır orada yaşıyorlar. Ne kadar iyi şartlarda olsalar da onlarla görüştüğümüz zaman ülkelerine dönmek için can atıyorlar. Bülbülü altın kafese koymuşlar, illete vatanım demiş. Bu insanlar gidecek ama burada hoş bir seda bırakmamız lazım.

Bunların her biri döndüğünde bizim gönüllü elçimiz, kalacak olanlar da olabilir. Yani yük olmuyorsa, bu ülkeye bu topluma yük olmuyorsa yükünü alıyorsa o da mümkün. Lütfen empati yapın. Yerinden yurdundan edilenlerin sayısı 75 milyonu buldu. Bunlar vatansız. Türkiye'nin şu yaptığını dünyada yapan başka ülke yok.

Biz aferin almak için yapmıyoruz. Biz inancımızın gereğini yapıyoruz. Bizim misafirlerimizin de ev sahiplerinin kurallarına uymak gibi bir durumu var. Haddi aşan olursa gereği yapılır. İstanbul’da yapacak çok işimiz var. Bütün bunları yapmak için önce durmak yok yola devam"

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