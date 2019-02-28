Binali Yıldırım Kanal D canlı yayınında konuştu: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kanal D canlı yayınında, Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın moderatörlüğünde Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ile Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

İMAMOĞLU'NUN PROJELERİNE NASIL BAKIYOR?

Buket Aydın: Bugün rakibiniz Ekrem İmamoğlu bazı projeler açıkladı. Ne düşünüyorsunuz. Nasıl değerlendireceksiniz?

Çok yoğun bir gün geçirdik projelerin detaylarına bakabilmiş değilim. Bazı projeler bizimkiyle benzer. Bazıları proje olmaktan ziyade yönetimsel konular olduğu anlaşılıyor. Herkes kendi işine bakıyor. Biz kendi mesajlarımızı veriyoruz. Diğer adaylar da kendi mesajlarını verecek. İstanbullu kendi kararını verecek.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı Demirören Medya Center'a gelişinde Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal karşıladı.

TRAFİKLE İLGİLİ PROJELER

Mehmet Soysal: İstanbul deyince bin yıllık bir şehirden bahsediyoruz. İstanbul Londra, New York, Paris gibi megapol bir şehir. İstanbul’un bir büyük sorunu var o da trafik. Trafik ile ilgili ne çözüm önerileriniz var? Projeleriniz nedir?

İstanbul trafiğinin bir mevcut durumu var bir de bizim projelerimizle ulaşmak istediğimiz nokta var. Hepsini anlatmak bu programa sığmaz. İstanbul’da günde 31 milyonun üzerinde yolculuk var. Hatta 33 milyonu buluyor. 2023’te bu 37 milyona çıkacak. Hareketlilik katsayısı İstanbul ölçeğindeki şehirlerle kıyaslandığında daha az.

İstanbul’un trafiği artmaya devam edecek. Çözüm nerede? Çözüm toplu ulaşımda. Asıl çözümü oluşturan segment raylı sistem. Şu anda mevcut uzunluk 170 km. Mart’ın 10’unda Gebze Halkalı banliyö hattı devreye girecek. Onunla birlikte 238 km’ye çıkmış olacak.

Hedefimiz 5 yıl içinde 518 km’ye çıkartmak. 518’e çıktığı zaman Tokyo’yu da Paris’i de geçiyoruz. O zaman ne olacak? Raylı sistemin toplu taşımadaki payı yüzde 48’e çıkacak. Yüzde 30 artacak.

İstanbul’un trafiği 5 yıl içinde katlanabilir trafik akar hale gelecek. Kilitlenip kalmayacaksınız akacak trafik. Benim hedefim bu.

Bir kişi trafiği yüzde yüz çözerim diyorsa doğru söylemiyor demektir. Ben katlanılabilir akıcı bir trafik vaat ediyorum. Bugün ortalama trafikte geçirilen süre 45-50 dakika ben bunu 30 dakikaya düşürmeyi hedefliyorum.

RAYLI SİSTEMDE YENİ PROJELER

Hande Fırat: Avrasya Tüneli gibi başka efektif tüneller var mı?

Bir geçiş daha var o da iki köprü arasında olacak. Üç katlı tünel. Söğütlüçeşme’den… Malum mevcut metro hatları Ünalan’dan Altunizde’den iki köprü arasından geçeceğiz bu tarafta. Gayrettepe’den Tüyap’a kadar olan metro hattına bağlanacak.

Raylı sistemle Avrupa yakasından Asya’ya kadar olan çok büyük bir yük alacak. Bu, E-5’e, E-6’ya paralel bir toplu taşıma. Oradaki trafiği buraya almış oluyoruz. İnsanlar neden araçlarıyla gitsinler.

"KAPASİTEYİ YÜZDE 50 ARTTIRACAĞIZ"

Metrobüsle ilgili sıkıntı var. Kapasitenin üzerinde çalışıyor. Bunu da otonom bir metro sistemiyle kapasiteyi yüzde 50 arttıracağız. Bluetooth'lar var ya. Araçlar 18 metrelik katarlar 24 metreye çıkaracağız. Seyreden araçlar birbirleriyle sinyal alışverişiyle haberleşecek. Yığılmalar olmayacak. Aynı anda 3 tane gelecek, ne kadar bekleyen varsa hepsini alacak o durakta hiç yolcu kalmayacak. Konforlu ve bilişim sistemlerinin kullanıldığı bir ulaşım olacak.

518 km’ye çıktığımızda her yöne bulunduğu yerden 750 metre gittiğinde bir metro istasyonuna rastlayacak. 10 dakikalık yürüme mesafesinde bir toplu ulaşım sistemine ulaşmış olacak.

Mehmet Soysal: Yeni otoyollar yapılacak mı? Otobüs sefer sayılar artacak mı?



Bu entegre bir sistem. 240 noktada trafiğin düğümlendiği yerler var. Bunlar tek tek tespit edildi. Oralarda kavşak çözümleri var. Bu çözümlerle lokal damar tıkanmaları gibi bunları açmış olacağız. Otobüs hatlarını gözden geçireceğiz. Şu anda 6 bin küsür otobüs filosu var. Attıracağız. Yeni talepler karşılanacak ama otobüs seferleri konarken şuna dikkat edilecek; diğer taşıma sistemleriyle entegrasyon sağlanacak.

Akıllı trafik denetimi olacak. Sancaktepe’de bir merkez kuruluyor. Orada nerede ne var hemen müdahale edilecek. Trafik yoğunluğuna göre akıllı sistemlerle trafik yönetimi.

Hande Fırat: Apartmanlara otopark zorunluluğu vardı? Yeni bir düzenleme olacak mı?

Otopark yapmıyorsa ruhsat olmayacak. Eğer yapmıyorsa yapı kullanma iznini alamayacak. Bu idare edilemez. Site yapılıyor sokaklar arabalarla dolu. Sokaklar park alanı mı? Sokakların yüzde 40’ı işgal altında. Trafiği tıkayan asıl meselelerden biri de bu.

Bundan sonra herkes otoparkını yapacak o ayrı. Ama geçmişten gelen birikim var. 1 milyon 750 bin otopark ihtiyacı var.

243 bin kapasiteyi sokaktan çekip park alanlarına aktarmış olacağız. Bunların yerinin doğru seçilmesi lazım.

YILDIRIM: ESENLER'DEKİ OTOGARI KALDIRACAĞIZ

Mehmet Soysal: Londra’da Paris’te trafik saatlerinde büyük TIR'lar kamyonlar gibi şeyleri görmüyoruz. Belirli saatlerde izin veriyorlar. Ama İstanbul’da büyük araçlar ve hafriyat kamyonları var. Buna yönelik çözüm önerileriniz var mı?

Biz bununla ilgili bir adım attık Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yaptıktan sonra bir yasak getirdik. Büyük araçlar birinci ve ikinci köprüden geçemiyorlar. Bu önemli bir adım. Buna bir adım daha atacağız. Çevreden merkeze geliyordu. Şimdi otobüsler TIR'lar, kamyonlar merkezden çevreye gidiyor. Buna bir şey daha getiriyoruz.

Halkalı tarafında Ambarlı’dan deniz hattı kuracağız, roro taşımacılığı. Bu bir, ikincisi lojistik merkezler TEM’in daha kuzeyinde lojistik merkezler kurulacak. Şehrin içine gelecek her türlü mal orada toplanacak. Büyük araçlarla buraya gelecek buradan daha küçük araçlarla alıp perakendeye tüketiciye vatandaşa dağıtılacak.

Ayrıca haller var. Bunları Anadolu ve Avrupa yakasında birer merkez olarak kurup hepsi burada olacak. Her bir ürün için başka başka yerlere gitmeyecek. Ayrıca Esenler’deki otogarı kaldıracağız. O ciddi anlamda sorun haline geldi üç tane uydu dediğimiz otogar yapılacak.

Bütün bunların amacı lojistik amaçlı trafiği dışarıdan şehir merkezine atmak yerine şehrin çeperlerinde tutup şehrin içine ihtiyaç dahilinde getirmek. Gümrükler taşınıyor bir tanesi Çatalca’ya gitti. İkincisi de Erenköy’de onu da kaldırıyoruz millet bahçesi yapıyoruz.

Haydarpaşa Limanı da kalkacak, orası da tasarım merkezi olacak.

Buket Aydın: Deniz ulaşımıyla ilgili projeleriniz var mı?



Deniz ulaşımının oranı bellidir. Sadece işe gidiş-geliş olarak kullanmayacağız. Vatandaşların eğlence amaçlı kullanmalarını istiyoruz. Onu teşvik edeceğiz. Deniz toplu taşımacılığı ile ilgili bir husus var; bir başka toplu taşıma aracını kullananlar denizden bedava yararlanacak.



Hande Fırat: Bisiklet yolları artacak mı?



Gayet tabi. Biz ilk etapta 1086 kilometreye çıkartacağız bisiklet yollarını. Ağırlıklı olarak topografyanın uygun olduğu yerlerde. 20 tane dere var. Çok azı orijinal haliyle duruyor. Yapacağımız iş bu dereleri tekrar ihya etmek hayata geçirmek. Bunu yaptığımız zaman orada herhangi bir sele afete karşı güvenlik sağlamış olacağız. Bu derenin iki tarafında da yürüyüş yolları bisiklet yolları olacak. İstanbul’un yeşili ile mavisini birleştirmiş olacağız. Vatandaşlar şehrin merkezinde kır hayatını yaşayacak. Bunlar tabi millet bahçeleriyle semt parklarıyla da entegre haline geliyor.

Mehmet Soysal: Bisiklet sevenler ve bisiklete binenler için yeşil yollar umut veriyor. Ulaşım asistanı diye bir projeniz var tam olarak nedir?



Tamamen bilişimle ilgili. İki türlü faydası var. Yola çıkarken nereye gidecek nasıl gidecek hangi araçla daha ucuz nasıl gidecek. Bütün bunlar önünü geliyor. Cep telefonun bu bilgiler geliyor. Gerçek zamanlı interaktif çalışan bir sistem.



Hande Fırat: Akıllı trafik yönetimi sisteminin trafiği nasıl rahatlatmasını planlıyorsunuz?

Seyahat eden İstanbulluların karar vermesini kolaylaştıracak bir sistem. Seyahate çıkamadan karar verirken yapacağı işleri gösteriyor. Bu aynı zamanda İstanbul’daki trafik yönetiminin akıllı şekilde yapılmasını da içeriyor. Bir merkez var ve 7/24 çalışacak. Bunu İstanbul’un gençleriyle yapacağız. Onlar dijital çağın insanları. Onların bu avantajını biz İstanbul’da hizmete dönüştürmek istiyoruz. Akıllı şehir yönetimlerin bir parçası bu. Dünyada örnekleri de var ama bizimki kadar entegre var mı bilmiyorum.

Mehmet Sosyal: Ulaşımda gençlere yönelik başka projeleriniz var mı?



Metro duraklarında İstanbul belediyesi bir pilot uygulama başlattı. Atıkları ayrıştırma. Bütün atıkların bir değere dönüştürülmesi. Bu ayrıştırma ile olacak.

Bu ayrıştırmadan elde ettiğimiz gelirleri İstanbulkart’ta gençlere indirim olarak yansıtacağız.



Mehmet Sosyal: Ne kadar bir gelir bekliyorsunuz?



Atık işine ne kadar gönüllü katılım olursa geliri de o oradan büyük olacak. İstanbul’un umumi aydınlatmasının yarısının parasını karşılayacak kadar bir enerji üretmeyi hedefliyoruz. Gece de İstanbul gündüz gibi olacak. Bugün neden değil çünkü aydınlatma pahalı. Bunu aşağı çekmenin yolu atıkları enerjiye dönüştürmekte ya da güneş panelleri kullanacağız.

"İSTANBUL GÜME GİTMESİN"

Mehmet Sosyal: MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli 'Bu seçim için bir beka meselesi' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mitinglerde bu konuyu gündeme getiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

15. seçimimize giriyoruz. Bu seçim önemli ama bu seçim şu bakımdan önemli; yerel seçimlerde ilk defa ittifakla seçime giriliyor. Bunun nasıl bir sonuç ortaya koyacağını şimdiden kestirmek mümkün değil. İttifaklar söz konusu olunca başka faktörler devreye giriyor. Benim tercihim bu seçimlerin özellikle İstanbul için konuluyorum yerel düzeyde kalmasıdır. İstanbul’u konuşalım eğer bunun dışında kampanya gelişir, iş merkezi siyasetin keskin mücadelesine dönüşürse üzülürüm. İstanbul için üzülürüm İstanbul güme gitmesin. Eğer ittifaklar arası savaşa dönüşürse İstanbul arada kaynar. Ama bir gerçek var. Beka meselesi nedir? Biz 15 Temmuz'u yaşadık. Aslında cumhur ittifakının doğmasının en büyük sebebi de budur. O gece doğmuştur cumhur ittifakı. Beni ilk arayan Devlet Bahçeli olmuştur, 'Sonuna kadar arkanızdayız' dedi. Bu çok kıymetli benim için.

Bayrak, toprak, devlet, millet. Bunlar bizim vazgeçilmez değerlerimiz ilkelerimiz. Bunlara karşı tehdit varsa ki oldu. Zaman zaman oldu. 1960 ihtilali ile her on yılda bununla karşılaştık. Son 40 yıldır da bölücü terör tehdidi var. Bu tehdit bitti diye rehavete kapılamayız. PKK’nın Kürtlerle ilgili bir sorunu yok. Kürtlerin PKK diye bir sorunu var. Beka meselesi denince bunu anlamak lazım.

Hande Fırat: HDP İstanbul dahil bazı illerde aday çıkartmadı. Kürt seçmene yönelik bir çalışmanız olacak mı?

Ben İstanbul’daki 10 buçuk milyonun oyuna talibim. Seçildiğim takdirde bütün İstanbul’un belediye başkanı olacağım. Türk, Kürt, Laz, Çerkez. İstanbul Türkiye’nin bir özeti. Hepsi bizim kardeşlerimiz. Kürtler için ayrı bir çalışma yapmamıza ihtiyaç yok. Onlar İstanbul’un yerlisi haline gelmiş. Hepimiz bir yerden geldik. Kimse “Ben Kürtlerin oyuna hükmediyorum şuraya verin” deme hakkına sahip değil. Ben bütün kesimlerden oy alacağımı düşünüyorum bunu görüyorum. Ben meseleye parti kalıpları içinde bakmıyorum. Daha büyük fotoğrafa bakıyorum. Büyük fotoğraf İstanbul.

Mehmet Soysal: Kararsızlara yönelik özel bir çalışmanız var mı?

Kampanya içinde bu kararsızların oranı azalacaktır. Geçmiş seçimlerde de azalara devam ettiğini gördük. Son günerşlde herkes akrarını netleştirmiş olur.

İstanbullularla bir araya geleceğiz. Daha çok dinleyip daha az konuşacağız.

Buket Aydın: Kanal İstanbul projesindeki son durum hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Kanal İstanbul projesi İstanbul belediyesinin başlattığı bir proje değil ama İstanbul’a yapılacak bir proje. Bu proje milli güvenliğimizi ilgilendiren bir projedir. Bunu bazen çarpıtıyorlar rant projesi diye. Dünyada ortasında deniz geçen tek şehir İstanbul. Bu bizim tarihi mirasımız göz bebeğimiz gibi Boğaz’ı korumamız lazım. Yarın Boğaz’da bir şey olursa ne yapacağız. Kanal İstanbul bir çözümdür ve Türkiye’nin milli güvenliği ile ilgilidir.