Binali Yıldırım Kadınlar Günü programında konuştu

Kadın toplumun içindeyse o toplum daha huzurludur. O toplum daha ileridir. O toplum daha üretkendir. Kadınlarımızın çalışma hayatında, üretimde daha fazla yer alması şüphesiz sosyal hayatın kadın zarafetiyle şekillenmesi anlamına gelmektedir. Kadının elinin değdiği her yerde her zaman bir itina vardır. Bu itinanın ev ortamından iş ortamına kadar her zaman her yerde korunmasına da erkeklerin ayrı bir özen göstermesi icap eder.

Bir erkeği eğitirseniz, bir kadını eğitirseniz bir nesli kurtarmış olursunuz. Bu bağlamda elbette ki kız çocuklarımızın eğitimi, onların küçük yaşta evliliğe değil hayata hazırlanması hem devletin hem ailelerin görevidir. Toplumun ve ailenin kalkınması için birlikte çalışan kadınımız erkeğimiz hep birlikte istiklal ve istikbal mücadelesini cephede de omuz omuza vermiştir, vermeye devam etmektedir.

Bugün kamuda çalışanların yüzde 40'ı, hakim ve savcıların yüzde 321'i, avukat mimar öğretim görevlilerinin yüzde 44'ü, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 51'i ve öğretmenlerimizin ortalama yüzde 65'i kadınlardan oluşuyor. Özel sektördeki kadınlar da bu ortalamalara yakın. Ülkemizdeki büyük şirketlerin büyük çoğunda kadın yöneticiler var.

Geleceğimiz olan kız çocuklarımızın istiklalini teminat altına almak için gayret ediyoruz. Bugün kız çocuklarımızda okullaşma oranı ilköğretimde yüzde 92'nin üzerine çıktı, ortaöğretimde yüzde 82'yi geçti. Bu oranlar 2002 yılıyla karşılaştırıldığında iki kattan fazla olduğunu görüyoruz.

Yaklaşık 3,5 milyon kızımız üniversitede okuyor. 28 Şubat sürecinde başörtüsünden dolayı en temel hakları ellerinden alınan Türkiye'den bugün 3,5 milyon kız evladını üniversitede okutan bir Türkiye var. Bu arada bir bilgi daha vereyim. Üniversitede okuyan kız öğrencilerin sayısı erkeklerden fazla. Bu da önemli bir gelişme. Gelecek tehdit altında... Bu işin latifesi tabi.

Eylem planı bugüne kadar yapılanların üzerine yeni düzenlemeleri getiriyor. Bu plan ile 16 yılda yaptığımız bütün yasal düzenlemeleri, projeleri bir anlamda taçlandırmış olacağız. Her alanda hükümetimiz 2023 yılında, cumhuriyetimizin 100'ncü yılına yakışır şekilde bütün alanlarda hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bu eylem planıyla bir adım atmış olacağız, sunduğumuz hakları ve imkanları daha da artıracağız.

Eylem planını oluşturan temel maddeler eğitim, sağlık, ekonomi, yetki ve karar alma mekanizmalarına katılım, medya. Bu başlıklarda 16 yılda neler yaptığımızı bakanımız detaylarıyla anlattı. ama hedeflerden sadece bir kaçına değinmek isterim. Kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 100'e çıkartacağız, fırsat eşitliği konusunda farkındalığı anlatacağız. Kadınlarımıza sunulan sağlık hizmetlerini daha da geliştireceğiz. Kadın işverenlerin ve kendi işinin sahibi olan kadınlarımızı artıracağız.

Bilgi-iletişim sektörü, geleceğin teknolojilerinde kadın istihdamını daha da artıracağız. Ve kayıt dışı istihdamda da kadınlar başta olmak üzere kapsamlı bir mücadele vereceğiz.

Yine varolan istihdam artışında kadın oranı artacak, bunun için bazı imtiyazlar getirdik, bazı avantajlar getirdik. Bunları önümüzdeki yıllarda devam ettireceğiz.

Son 10 yılda kadın istihdam artışında bütün AB üyelerinin oluşturduğu istihdamın üzerine çıktık. Hem sayı hem oran olarak onları geride bıraktık. Ama bütün bunları yeterli görmüyoruz. Özel sektörün sahip olduğu rolü daha da güçlendirmemiz gerekiyor.

Medyada kadın temsilini, kadın konusuna duyarlılığı daha da yaygınlaştırıcı hem uygulamalar hem de düzenlemeleri devam ettireceğiz.

Bu sabah Kars'ın merkeze bağlı bir köyünden Boğatepe köyünden bir grup misafirimiz vardı. Bu köy 93 harbinde Ruslar tarafından işgal edilmiş, 1918'de tekrar Rusların işgali sona erince orada yerleşen insanlasr var. Bunların özelliği bu köyde müthiş bir çalışma var. Bu çalışmayı da kurdukları bir dernekle yapıyorlar. Bu derneğin başkanı Zümran Ömür diye bir hanımefendi. Yaptıkları iş dernekte 45 kadın üye var, 15 erkek üye var. Ve köyde peynir üretiyorlar. Köydeki kadınlar Fransızca öğrenmiş ve köye her yıl 10 binlerce yabancı turist geliyor. Göç yapan köy tersine göç almaya başlamış. Organik sabun üretimi başlamış ve köydeki 650 tür endemik bitkiyi fark etmişler ve bu bitkilerden tıp alanında ürünler yapıyorlar. Hakikaten bu sabah Semiha hanımla dinlediğimizde müthiş etkilendik, heyecanlandık. Şehre gelmeyi düşünmüyor musunuz dedik, düşünmüyoruz dediler. Hiçbir şeyin kimyasallaşmasına izin vermedik diyorlar. Bu bilinç çok önemli.