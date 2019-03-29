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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
29.03.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: ''İstanbul'da su faturasını yüzde 11 ucuzlatacağız''

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Su faturalarını metreküp tarifesinden kişi başı tüketime geçerek, yüzde 11 ucuzlatacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İçmeler Meydanı'nda düzenlenen partisinin Tuzla Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.

Binali Yıldırım: İstanbulda su faturasını yüzde 11 ucuzlatacağız

Konuşmasına, "Tuzla benim evim. Bugün evimdeyim. Komşularımla beraberim. İşte İstanbul coşkusu bu, işte Tuzla sevdası bu. Tuzla 31 Mart'a bir günümüz kaldı. Hazır mıyız?" diyerek başlayan Yıldırım, alandakilerden "evet" yanıtını aldı.

Yıldırım, 17 yıldır vatandaşlara güvendiklerini ve Allah'a sığındıklarını, verdikleri sözleri tuttuklarını dile getirerek, "Bu yolda bizi hiç yalnız bırakmadınız. En zor gecede, 15 Temmuz karanlık gecesinde dahi Tuzla bir oldu, beraber oldu, kardeş oldu ve Türkiye oldu. Yanımızda durdunuz. Sizin gibi yol arkadaşlarımız olduktan sonra bizim sırtımızı hiç kimse yere getiremez." diye konuştu.

Geceyi gündüze katarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber bütün Türkiye'yi baştan aşağıya hizmetlerle donattıklarını anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
Binali Yıldırım: İstanbulda su faturasını yüzde 11 ucuzlatacağız

"Şimdi de artık İstanbul'a, müjdelenmiş şehre, İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Tuzla'mıza hizmet zamanı gelmiştir. Yapacak daha çok işimiz var. Tuzla daha güzel hizmetlere layık. Trafik dert olmaktan çıkacak. Metro Pendik'ten Tuzla'ya kadar da uzatılacak. İşimize, gücümüze daha rahat gidebileceğiz. Toplu ulaşımda ciddi rahatlama sağlayacağız. Ulaşımı entegre edeceğiz. Artık İstanbul'da seyahat etmek eziyet olmaktan çıkacak."

Binali Yıldırım, İstanbul'un üreten bir şehir olacağını, 500 bin İstanbulluya iş ve aş alanı oluşturacaklarını kaydetti.

Eğitim, sağlık, turizm, kültür ve sanatta yapacak çok işleri olduğuna işaret eden Yıldırım, "Su faturalarını da metreküp tarifesinden kişi başı tüketime geçerek, yüzde 11 ucuzlatacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Daha fazla nüfuslu aile daha az ödeyecek. 'Ortak akıl ve huzur.' diyeceğiz.

Şehirde yaşayan siz kardeşlerimizin mutluluğu bizim için çok önemli. Muhteşem bir İstanbul ve Tuzla için hazır mıyız? Şadi Yazıcı ve Binali Yıldırım başkan olunca ne olmayacak onu anlatalım. Ayrı, gayrı yok. Öteki, beriki yok. Yetimin hakkını çarçur etmek yok. Sorunları torunlara bırakmak yok." ifadelerini kullandı.

Alandaki vatandaşlara, "Mühür sizde AK kadınlar. Pazar günü yeni bir destan yazacak mıyız? Tuzlalılar Şadi Yazıcıyla yola devam diyor musunuz? Finali İstanbul'da Binali'yle yapmaya var mısınız?" diye soran Yıldırım, "evet" cevabını aldı. 

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