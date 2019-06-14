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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)
14.06.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım gazetecilerin sorularını yanıtladı

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Binali Yıldırım gazetecilerin sorularını yanıtladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Hacı Bekir Yıldırım Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Binali Yıldırım nasıl bir öğrenciydi, kırık karneleri oldu mu?" sorusuna Yıldırım, "Kırık olmayan, zayıf olmayan karne tuzsuz, tatsız aşa benzer. Mutlaka olacak. Benim de oldu" yanıtını verdi.

Öğrencilerin karnelerini almasıyla ilgili Binali Yıldırım, "Öncelikle bütün öğrencilerimiz karnelerini alıyorlar. Bir yılın emeği, çalışmasının ürününü bugün görecekler. Öğrencilerimize, yavrularımıza daha iyi, daha güzel bir İstanbul, daha güzel bir Türkiye hazırlamak için biz de yola çıktık. Gençlerimizin başarılarının devamını diliyoruz. Yarın ve öbür gün üniversite giriş sınavı var. Milyonlarca kardeşimiz ter dökecek. Gelecekte nasıl bir yön verecek, hangi mesleği seçecek, hangi üniversiteyi okuyacak, hayallerini nasıl gerçeğe dönüştürecek. Bunun için sınava girecekler. Bütün gençlere başarılar diliyorum. Rabbim zihinlerini açık etsin. Emellerini, hayallerini gerçek etsin. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İstanbul başta olmak üzere, Türkiye'nin her tarafında geleceğini emanet edeceğimiz gençlere daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir İstanbul bırakmak için, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yıl yaptıklarımıza yenilerini eklemek gayretinde olacağız." diye konuştu.

"GENÇLER BENİM KANKAM"

"Özellikle gençlere yönelik çok güzel müjdelerimiz oldu." diyen Binali Yıldırım, "10 GB internet gibi. Bütün üniversite gençliğine burs, staj gibi ve kısmi zamanlı çalışma fırsatı, girişimci gençlere sermaye desteği gibi birçok şeyimiz var. Gençler biliyorsunuz toplu ulaşımdan daha ucuz bir şekilde yararlanıyorlar. Biz buna liseyi bitirip de üniversiteye girememiş, hazırlık yapan gençleri de dahil ettik. Onlar da indirimli ulaşımdan yararlanacak. Ayrıca gençler tiyatrolara, sinemalara ve belediyeye ait spor salonlarından ücretsiz yararlanacak. Gençlerle İstanbul'u geleceğe taşıyacağız. Gençler benim kankam. İnşallah 23 Haziran'dan sonra kankalarımla bir olacağız, İstanbul'u bir numara yapacağız." dedi.

"KIRIK OLMAYAN KARNE TUTSUZ TATSIZ AŞA BENZER"

"Binali Yıldırım nasıl bir öğrenciydi, kırık karneleri oldu mu?" sorusuna Yıldırım, "Kırık olmayan, zayıf olmayan karne tuzsuz tatsız aşa benzer. Mutlaka olacak. Benim de oldu. Benim ilkokuldayken karnemi götürdüm. Onun iki tarafı vardı. Bir tarafta dersler var, bir tarafta hal ve gidiş, davranış gibi bir sürü şey var. Bunların hepsi pekiyi, diğerleri de orta zayıf iyi. Dedem derdi ki, 'Oğlum hal ve yiyişin çok iyi de diğerleri çok da iyi değil'. Öğrenciliğin güzel tarafı, başarı da var başarısızlık da var. Ama öğrenciliğe heyecan veren, öğrencinin geleceğe yönelik azmini, hedefini güçlendiren, başarısızlıklarını ön plana çıkarmak değil, daha fazlasını yapabilirsin demekten geçiyor. Onun için anne-babalar lütfen, karneler istediğiniz gibi değilse, evlatlarınızın moralini bozmayın. Onları teşvik edin, 'Bir dahaki sefere düzeltirsin evladım, şimdi artık tatildeyiz. Bütün bunları unut kendini gelecek yıla hazırla' demek en güzelidir. Bütün gençlerimize iyi bir yaz tatili diliyorum. Ama anne-babalara diyorum tatile de erken gitmeyin. 23 Haziran'dan sonra tatil başlıyor." şeklinde cevap verdi.

"Bugün sizi ekstra bir spor görüyoruz. Neden bugünü böyle tercih ettiniz?" sorusuna ise Yıldırım, "Hava şartlarını görüyorsunuz. Güneş tepemizde. Kravatlı elbiseyle beklemiyordun herhalde. Dün pantolon gömlek vardı da burası tabii eve yakın, üşendim" diye yanıt verdi.

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