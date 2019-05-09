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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.05.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir

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Binali Yıldırım: Bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin düzenlediği iftar programına katılarak konuşma yaptı. Yıldırım, "Bu seçimler vesilesi ile gördük ki çok dostumuz var, dünyanın her tarafından. Aynen Gezi kalkışması gibi maalesef üzerimize geliyorlar. Ne yaparsa yapsınlar bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir. Ülkesi için milleti için birliğini beraberliğini daha da güçlendirmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ülkeme ve milletime güveniyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Neresinden bakarsanız bakın oy hırsızlığı açık ve seçik bir şekilde yapıldı. Bu hırsızlık YSK'de görüldü ve iptal edildi." dedi.

Yıldırım, Pendik Sanayici ve İş adamları Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, bir seçimin geride kaldığını, Türkiye'nin her tarafında belediye başkanları, il genel meclis üyeleri ve muhtarların seçildiğini söyledi.

Seçimler bitmesine rağmen İstanbul seçiminin uzun sürede gündemde kaldığını belirten Yıldırım, "İstanbul seçimlerinde maalesef sandık ve sonrasında bazı usulsüzlükler, düzensizlikler, hatalar, yanlışlıklar oldu. Bununla ilgili partimiz, ilçe, il, Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) hukuk mücadelemizi verdik." diye konuştu.

Binali Yıldırım: Bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir

Binali Yıldırım, seçimde yaşanan usulsüzlükler nedeniyle asıl kendilerinin mağdur olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün biz mağdur olduk diyenler esasında gerçeği söylemiyor. Gerçekte mağdur olan benim. Çok açık konuşuyorum. Biz gürültü, patırtı yapmadık. Biz devlet adabı görmüş insanız. Bir konu hukuka intikal ettiyse onun sonucunu sessizce beklemek gerekir. Bizim suskunluğumuzu maalesef farklı bir şekilde yorumlayanlar oldu. Neden mağduriyet oldu, size söyleyeyim. Eğer bir mağduriyet olmasaydı, açılan, iptal oyların sayılması, benim oyların başka bir adaya kaydırılarak yazılması ve bu gibi konularda sadece oyların yüzde onu sayıldı aradaki fark yarıdan aşağıya indi.

Binali Yıldırım: Bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir

Soruyorum size, birbirine yakın oy almış iki adamız, eğer iptal olduysa yanlışlık yapıldıysa ikisine de aynı olması lazım. Çünkü aradaki oy farkı binde bir buçuk. Binde bir buçuk oy. 850 bin oy sayıldı. Benim oylarımda artma var, onunkinde azalma var. Kim mağdur? 29 bin oydan 13 bin 729 oya düştü. Ne kadar sayıldı? 850 bin sayıldı. Bu da toplam oy verenlerin yüzde 10'u demektir. Biz ısrarla dedik ki bu oylar yeniden sayılsın. Burada çok büyük hatalar, büyük düzensizlikler, hileler var, oy hırsızlığı var. Maalesef bu talebimiz kabul edilmedi. CHP buna itiraz etti ve YSK reddetti."

"MEYDANI BOŞ BULDULAR"

Binali Yıldırım, oyların tamamı sayılsaydı en az 60 bin oyla sandıktan birinci çıkanın kendileri olacağını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun hesabı belli. Yüzde 10'unda 16 bin oy eksildiyse, yüzde 90'ında ne kadar oy eksilecek onun hesabını siz iş adamı olarak kolayca yapabilirsiniz. Bütün bunlar sandık kurullarının, başkanlarının yanlış, kanunlara uymayan şekilde teşkili. Sadece 123 imzasız boş seçim sayım sonuç tutanağı var. İmzalanmamış veya bomboş ama oylar işlenmiş. Neye göre işlenmiş? Bunları da topladığınız zaman 42 bin oy ediyor. Neresinden bakarsanız bakın oy hırsızlığı açık ve seçik bir şekilde yapıldı. Bu hırsızlık YSK'de görüldü ve iptal edildi. Esasında YSK'ye yükleniyorlar. 'Efendim hukuk yok. YSK gasbetti, seçimi elimizden aldı.' Ben de soruyorum Pendiklilere, siz de oy verdiniz. Ankara'da seçim oldu kazandınız, hukuk var. Antalya'da seçim oldu kazandınız, hukuk var. Mersin'de seçim oldu kazandınız, hukuk var. Adana'da kazandınız, hukuk var. İstanbul'da hileniz, oy hırsızlığınız ortaya çıktı, 'hukuk yok' diye bas bas bağırıyorsunuz. Bu reva mıdır?

Binali Yıldırım: Bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir

Seçim Kurulu yaptığı yanlış işlerle bizi de mağdur etti. Bizi mağdur eden de Seçim Kuruludur. Görevlendirilen, şartları tutmayan insanların yaptığı iş ve işlemler yüzünden biz de mağduriyet yaşadık. Ama biz YSK üyelerine çete demedik. YSK üyelerine ağzımıza gelen hakareti yapmadık. Neden seçim kurulu bizi mağdur etti? Çünkü YSK'de hatasını kabul etti ve bütün bu işlemleri, kanunsuz işlemleri, şaibeleri yapanlar hakkında soruşturma başlattı. Eğer onlar işini düzgün yapmış olsa böyle bir soruşturma başlar mıydı? Hem suçlu hem de güçlü havasında dolanıyorlar. Derler ya yavuz hırsız ev sahibini susturur. Bunlarınki de bu hesap. Konuşmadık konuşmadık, ağırbaşlılığımızdan sonucu bekledik diye iyice meydanı boş buldular. Kusura bakmasınlar. 31 Mart'ta sizlerin oylarını gasbedenlere, 23 Haziran'da hesabını soracağız. Bunun da arkasında olacağız."

Binali Yıldırım, siyasette her makamı gördüğünü ve hak etmediği bir makam peşinde olmayacağını vurgulayarak, "Hayatım boyunca hak etmediğim bir işin peşinde olmadım. Milletim destek oldu. Bana çok büyük yetkiler verdiniz. Milletvekili, Başbakan, Meclis Başkanı yaptınız. Bu makamları İstanbul Belediye Başkanlığından daha ağır sorumluluklar verdiniz. Burada da hep milletimin, vatandaşlarımızın arzu ettiği, onların beklediği görevleri yaptım. Makam mevki delisi bir insan olmadım. En büyük makamın insanların gönlündeki makam olduğuna inanırım. Bugün de halen buna inanıyorum. Marmarayı, Avrasyayı yaparken, Osmangazi Köprüsü'nü yaparken, hızlı treni yaparken, yolları, tünelleri, havalimanlarını yaparken hep kafamdaki düşünce halka hizmet Hakk'a hizmet olmuştur. Bu inançla çalıştım, gayret ettim. Bundan sonra da aynı anlayışla, titizlikle milletim bana ne yetki verirse, ne görev verirse onu yapmaya gayret edeceğim." dedi.

Yıldırım, "Bu seçimler vesilesi ile gördük ki çok dostumuz var, dünyanın her tarafından. Aynen Gezi kalkışması gibi maalesef üzerimize geliyorlar. Ne yaparsa yapsınlar bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir. Ülkesi için milleti için birliğini beraberliğini daha da güçlendirmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ülkeme ve milletime güveniyorum." ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım Pendik'te iftar programında konuştuAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin düzenlediği iftar programına katılarak konuşma yaptı.
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