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    Binali Yıldırım: ‘Biz dükkânı kapatıyoruz’

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    30.06.2018 - 20:34 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi’nde ‘Birbirimize kenetleniyorsak, memleket sevdasından’ başlığıyla düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu ve 2017 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuştu.

    Yeni hükümetin önümüzdeki hafta kurulacağını söyleyen Yıldırım, özetle şöyle konuştu:

    KAYBEDEN 1 GÜN ÜZÜLÜR

    ”Demokratik bir yarış oluyor. Aynen bizim yaptığımız gibi. Geçen hafta da biz bu heyecanı yaşadık. Biz rahatladık. Siz de rahatlarsınız. Kazanırsanız 3 saat sürüyor sevinci. Ondan sonra, ‘ne yapacağız’ diye düşünürsünüz. Kazananın stresi daha çok. Kaybeden bir gün üzülür, ondan sonra, ‘Allah dünya varmış’ der. Biriniz kazanacaksınız. Ama kazanamayan benim koltuğu gelip alabilir. Ama bir fark var. Siz, sadece dükkânı devrediyorsunuz. Biz dükkânı kapatıyoruz.
    Türkiye’de yönetim sistemi değişti. 16 Nisan’da millet bir karar verdi. 24 Haziran’da da bu kararın arkasında olduğunu gösterdi. 94 yıllık parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi gerçekleştirdik. Yeni sistemin kurucu Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı seçti. Güven ve istikrar iki sihirli kelime. Türkiye 15 yıldır bu sayede kazandı. Bu sistemde başbakanlık yok. Yani bizim koltuk elde kaldı. 8’inde, 9’unda Türkiye’yi 2023’e taşıyacak yeni Cumhuriyet hükümeti açıklanmış olacak.

    CAN VE MAL GÜVENLİĞİ

    Terörün , Türkiye’nin gündeminden çıkması lazım. Çıktı. Fakat Türkiye’nin gündeminden çıkması yetmiyor. Etrafımızda terör sponsorlarının ortadan kalkması lazım. Onun için de başladık. Batı’dan Doğu’ya doğru gidiyoruz. Şimdi Doğu’dan da başladık. Aşağı yukarı 1000 km’lik bir sınır bandımızı kontrol eder hale geldik. 500 km’lik sınır bölümünü tamamladık. Geriye kaldı 800 km’lik bir bölüm. Bu, ülkenin beka meselesidir. Gereğini yaparız. .
    Görevimi tamamlamak üzereyim. Belki umuma açık son konuşmam oluyor. 26 Mayıs 2016’da göreve geldiğimde koyduğum hedefleri gerçekleştirmiş olmanın gönül rahatlığıyla karşınızdayım. Yönetim sistem değişikliğini de başardık. Dolayısıyla bize yapacak bir iş kalmadı. Sorumluluğumuz devam ediyor. Hangi konumda, hangi şartlarda olursa olsun Cumhurbaşkanımızla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

    Etiketler: gazetehaberleri , binali yıldırım , son dakika , haberler
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