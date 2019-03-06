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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL, (DHA)
06.03.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Adalar’ı en iyi bir Adalı yönetir

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Binali Yıldırım: Adalar’ı en iyi bir Adalı yönetir

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, seçim çalışmaları kapsamında Büyükada'daki Anadolu Kulübü'nde, Cemevi temsilcileri, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Adalar halkı buluşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, konuşma öncesinde sözü AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural’a verdi. Halkın sorunlarını çözmek için geldiğini söyleyen Vural, “Bir Adalı kardeşiniz olarak ben de bu ilçenin sorunlarını en az sizin kadar iyi biliyorum. Bu yönde birçok proje geliştirdik. 31 Mart seçimlerini inşallah zaferle sonuçlandırırsak, hepsini sizler için birer hizmete dönüştürmeyi planlıyoruz. Tabi ki bunu yaparken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım da bizimle beraber olacaktır. Çok güzel bir meclis üyesi listesi hazırladık. Bu listede Adalar için dertlenen arkadaşlarımız var. Ben şimdiye kadar bize verdiğiniz ve vereceğiniz destek için çok teşekkür ederim” dedi.

Binali Yıldırım: Adalar’ı en iyi bir Adalı yönetir


BİNALİ YILDIRIM: ÖZLEM ÖZTEKİN VURAL EN İYİSİ OLACAK

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural’a her zaman destek verdiğini belirten AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Adada bir ilki başaralım mı? Adaya kadın eli değsin mi? Adanın ilk kadın belediye başkanını adadan seçelim mi? Adaya yakışır mı Özlem hanım? Kesinlikle en iyisi olacak. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“HEPSİNİN PLANI, PROJESİ, HAZIRLIĞI TAMAM”

Binali Yıldırım: Adalar’ı en iyi bir Adalı yönetir


Adalar ile ilgili diğer projelerini de aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balıkçıların avlanma alanlarıyla ilgili problemleri var. Vakıfların burada çok arazileri var. Sahile ulaşımda sorunlar var. Bütün bunların hepsinin planı, projesi, hazırlığı tamam. Bütün bu sorunları, ekip halinde çalışmak suretiyle çözeceğiz. Adalar'a 20 kilometre bisiklet yolu yapacağız. Öyle çarşı pazar içinde bisiklet değil. Adanın çok müsait alanları var. Buralara bisiklet yolları yapılacak. Adaya olan tarifeli sefer sayıları artırılacak. Son zamanlarda bazı seferlerde kesintiye gidilmiş. Bunun için gereğini yapacağız. Özellikle Adalar-Bakırköy hattı tekrar kurulacak, hayırlı uğurlu olsun. Adalar'dan Büyükada'dan Maden Mahallesi'ne spor tesisi yapacağız. Toplam 4 bin 600 metrekarelik bir alanda, spor kompleksinde, 150 kişilik tribün, 150 kişilik konferans salonu, basket sahası, stüdyoların bulunacağı bir kompleksi yapıp adaya kazandıracağız. Adanın gençlerinin emrine bu tesisleri vereceğiz."

BÜYÜKADA VE HEYBELİADA'YA 2 HALK PLAJI YAPILACAK, SADECE ADA HALKI KULLANACAK

Adalar'ın sahillerini ve meydanlarını da yeni baştan elden geçireceklerini belirten Yıldırım, bunları adaya yakışan bir şehircilik anlayışıyla düzenleyeceklerini ifade etti. Yıldırım, Büyükada ve Heybeliada'ya 2 halk plajı yapacaklarını da aktararak, bu plajları sadece ada halkının kullanacağını söyledi. Yıldırım ayrıca, yaşlılar için yaşlı atölyeleri kuracaklarını da anlatarak, "Düsturumuz aktif yaşlanma. Her yaşta hareketten yanayız. En güzel, en kıymetli zamanlarını burada geçirecekler. İş derdi, çocuk yetiştirme sıkıntıları olmayacak. Hayatın tadını doya doya çıkaracaklar” dedi.

ÖZLEM ÖZTEKİN VURAL HAKKINDA

1978'de İstanbul-Adalar'da doğan Özlem Öztekin Vural, aslen Ordu-Mesudiye'lidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 2004 yılında Adalar ilçe Başkanlığı'nda Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek siyasete atıldı.2007'de Adalar İlçe Başkanlığı'na getirildi. 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili Adayı oldu. 2012'de İstanbul İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanı olan Özlem Öztekin Vural, 5. Olağan Kongre’de yeniden İl Yönetim Kurulu’na seçildi ve yeniden Sekreterya Birim Başkanlığı görevini üstlendi. Vural, 2018’de tekrar Adalar AK Parti İlçe Başkanlığı’na seçildi.31 Mart 2019’da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, Ak Parti'den Adalar Belediye Başkan Adayı oldu. İyi derecede İngilizce bilen Vural, evli ve 1 kız çocuğu annesidir.

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