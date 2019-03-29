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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.03.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Binalardaki çatlaklar 30 haneyi evinden etti: 'Geceleri çatlama seslerini duyuyoruz'

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Binalardaki çatlaklar 30 haneyi evinden etti: 'Geceleri çatlama seslerini duyuyoruz'

Ordu’nun Kumru ilçesinde bitişik olarak inşa edilen 3 binada meydana gelen çatlak, ayrılma ve yerinden oynama, insanları mağdur etti.

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  • Orduda binalardaki çatlaklar 30 haneyi evinden etti
  • Orduda binalardaki çatlaklar 30 haneyi evinden etti
  • Orduda binalardaki çatlaklar 30 haneyi evinden etti
  • Orduda binalardaki çatlaklar 30 haneyi evinden etti
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İlçeye bağlı Karacalı Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde 2008 yılında bitişik olarak inşa edilen 3 binada son 3 aydır ciddi derecede çatlaklar, ayrılma ve binaların yerinde oynaması sorunları yaşanıyor. Özellikle son günlerde giderek büyüyen çatlaklar nedeniyle evin içerisinden dışarısı dahi gözükebiliyor.

Toplamda 30 daire ve 6 dükkanının bulunduğu, yaklaşık 130 kişinin yaşadığı binalar yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya dururken, binaların kapıları ise mühürlendi. Boşaltılma kararı verilen binalarda yaşayan vatandaşlar bu alanın afet bölgesi ilan edilmesini isterken, yetkililerin de kendilerine yardımcı olması talebinde bulundu.

"Binalar için boşaltılma kararı çıkartıldı, kapılar mühürlendi, afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz"

Bina sakinlerinden Güngör Yakışık, son 4 aydır binalarında çatlaklar oluştuğunu belirterek, her yağmur ve kar yağışında bu çatlakların arttığını söyledi. "Bitişik nizam yapılmış 3 tane binada sıkıntılar var, yana yatma ve çatlaklar var. Binanın altında su olduğu tespit edildi. İki binada 25 santimetre, 20 santimetre de diğer binada arkaya ve yana yatma var. Ordu İl Afet Müdürlüğünden gelen ekip, binalarda oturulamayacağını rapor düzenleyerek bize bildirdi. Buranın afet kapsamında olmadığını, yetkinin belediyede olduğunu söylediler. Belediye yetkilileri de bu rapora istinaden binalarda tahliye kararı çıkarttı. Şimdi de binalarımızı boşaltmak zorunda kaldık. 12’nci aydan bu yana açılmaya başladı. Her kar yağışında biraz daha açıldı” dedi.

“Binalardaki açılmaları ve sesleri hissettik”

Güngör Yakışık, binaların çatladığı esnada sesleri duyduklarını belirterek, “Bu açılmaları hissettik. İki bitişik cismin birbirinden ayrılma sesi gibi ses oluyor. Her hafta gözle görülebilir şekilde binalarda ayrılma oldu. Artık bizleri de rahatsız edici boyuta geldi” dedi ve jeofizik mühendislerinin, yaptıkları incelemelerin ardından evin altında su tespit ettiklerini, binalardaki çatlakların da buna bağlı olarak kaynaklandığı iddia etti.

“Geceleri avizeler sallanıyordu”

Ayfer Yakışık isimli bina sakini ise 10 yıldır aynı binada oturduklarını ve son 3 aydır çatlaklar oluştuğunu söyledi. Geceleri, avizelerinin dahi sallandığını ve çıkan gürültüler sonucu çocukların korktuğunu ifade eden Yakışık, yetkililerden yardım istediklerini ve binaların olduğunu bölgenin acil durum bölgesi ilan edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Kira yardımı almadıklarını söyleyen Yakışık, apar topar evden çıktıklarını dile getirdi.

“Evlerimizi apar topar boşaltarak, kiraya taşınmak zorunda kaldık”

Gülüşan Yakışık da 10 yıldır oturduklarını binada son aylarda çatlaklar oluşması nedeniyle korktuklarını belirterek, yetkililerden yardım talep etti. Geceleri sesleri duyduklarını da belirten Gülüşan Yakışık, evlerini boşalttıklarını ve kiralık eve taşındıklarını anlattı.

Evin altında su olduğu iddiası

Adem Kahya da yaklaşık 4 yıl önce bu binaya taşındıklarını söyledi. Bir süre önce ırmak kenarına yapılan beton perdenin, binalarının altında bulunan suyun çıkışını engelleyerek, binalarda sıkıntı olduğunu iddia eden Kahya, “Su çıkış bulamayınca zeminde oynama oldu ve binalar açılma yaptı. Yetkilileri çağırdık ama onlar da müteahhit hatası deyip bıraktılar. Buradaki hanenin hepsi açıkta kaldı” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımız korkuyordu, açık kapılar kendiliğinden kapanıyor”

Recep Yakışık da binanın altında su tespit edildiğini ifade ederek, yetkililerden yardım talep etti. Bu alanın afet alanı olarak ilan edilmesi gerektiğini talep eden Yakışık, insanların evlerini boşalttığını ve kiraya taşındıklarını söyledi. Mağdur olduklarını da söyleyen Yakışık, gece saatlerinde sallantı, çatlama sesleri ile karşılaştıklarını, açık kapıların dahi kendiliğinden kapandığını aktardı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.03.2019)
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