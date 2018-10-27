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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Aleyna KESKİN - Emre KOLTUK / TRABZON, (DHA)
27.10.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Bina yöneticisi artık dayanamadı! Bu önlemi aldı...

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TRABZON'un Ortahisar ilçesindeki iş hanı intihar girişimlerinin adresi haline geldi. Son bir yılda 10 kişinin çatısına çıkıp intihar girişimine kalkıştığı 7 katlı binada, yöneticiler, çatıya çıkan boşluğu demir parmaklıkla kapatarak önlem aldı. 'İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır' ve 'Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer' yazılı uyarı kağıtları astı.

Önlem sayesinde iş hanında intihar girişimlerinin önüne geçilmiş oldu. Bina yöneticisi Pehlivan Karagüzel, "Binamızda, kentin meydanında yer almasından dolayı sıkça intihar girişimi vakaları yaşanıyordu. Bunun önüne geçmek adına demir parmaklıklı önlem almaya karar verdik. Çatıya çıkan boşluğu demir parmaklıklarla kapattık. Parmaklıklara yazılı uyarılar astık. Uzun süredir intihar girişimi olmuyor" dedi.

Kentte, Kemerkaya Mahallesi'nde yer alan 7 katlı iş merkezinin çatısı, son zamanlarda intihar girişiminde bulunmak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Artan intihar girişimi vakaları ile baş edemeyen iş merkezi yönetimi, bina içerisinde çatıya çıkan boşluğu demir parmaklıkla kapatıp, kapısına da kilitle önlem aldı:

'İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır' ve 'Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer' şeklinde yazılı uyarı kağıtları da astı. Görenleri şaşkına çevrilen önlemle, intihar teşebbüslerinin de önüne geçilmiş oldu.

"HER SORUNLU KİŞİ SOLUĞU ÇATIDA ALIYOR"

Yaklaşık 25 yılıdır iş merkezinde yöneticilik yapan Pehlivan Karagüzel, her sorunu olan kişinin, kent merkezinde de olması nedeniyle iş merkezlerinin çatısında soluğu aldığını belirterek, "Burası Trabzon'un merkezi. İnsanlar şov yapmak için çatıya çıkıyor. Aşk acısı çeken, eşiyle tartışan, işsiz ve parasız kalan soluğu bu çatıda alıyor. Bu durumun önüne geçebilmek için önce demir parmaklık yaptırıp kilit taktık tüm kapılara. Baktık yine bir şekilde çatıya çıkıyorlar. Bu defa 'İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır!", "Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer" gibi uyarıcı yazılar astık. Şimdi de çareyi bu yazılarda arıyoruz. Yazıları astıktan sonra çatıya çıkan olmadı. İnsanlar intihar etmeye kalkışmasın diye elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR ATLAYAN OLMADI"

Son zamanlarda pek çok kişinin çatıya çıkıp intihar girişiminde bulunduğunu hatırlatan Karagüzel, "En son sevdiği kızın kendisini terk etmesi sonucu aşk acısı çektiği anlatan biri, bu binanın çatısına çıktı, intihar girişiminde bulundu. Bu kişinin ikna edilerek indirilmesinin ardından yine kısa süre sonra da başka bir kişi de aynı yere çıkmak üzereyken son anda yakalanarak bulunduğu yerden indirildi. Bugüne kadar yapılan intihar girişimlerini emniyet ekipleri ve kişilerin atlamaması için ikna etmeye gelen psikologlar önlemeyi başardı. Şimdiye kadar hiç atlayan olmadı çok şükür" diye konuştu.

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