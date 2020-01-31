BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler satışta - BİM 31 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 31 Ocak 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda AirPods’dan zımba makinesine, katlanır yataktan turbo fırına, set üstü ocaktan blender sete kadar uzanan sınırlı sayıda satışa sunulan ürünler yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda büyükler kadar küçükleri de mutlu edecek ürünler var. İşte BİM 31 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu



• ~24 saatten fazla dinleme süresi

• ~18 saate kadar konuşma süresi

• Hüzmeleme özellikli çift mikrofon

• Otomatik açılma, otomatik bağlanma

• “Hey Siri” diyerek veya çift dokunuş özelliğini etkinleştirerek Siri’ye hızlı erişim

• Aygıtlar arasında hızlı ve kolay geçiş



Philips 10.000 mAh Alüminyum Kasa Taşınabilir Şarj Aleti



• USB Çıkış: 5V 2.1A

• Micro USB Giriş: 5V/2A

• Type-C Giriş: 5V/2A

• Aksesuar: 1 USB Kablo



Elektrikli Çivi Zımba Makinesi



• 220 V – 240 V - 50 HZ

• Zımba Model 53: 100 adet zımba kapasitesi

• Zımba Çivi Model F: 80 adet çivi kapasitesi

• Vuruş Hızı : 20 adet / dk

• Paket içeriği:

14 mm 400 adet zımba teli,

15 mm 100 adet zımba çivi



Katlanır Yatak



• Katlanabilir pratik yaylı yatak

• Hem puf, hem koltuk, hem de tek kişilik yatak olabilme özelliği

2 Katlı Garaj Oyuncak Seti

• 52 parçadan oluşur

• 3 araba dahildir



Turbo Fırın



• 39 lt iç hacim

• Zaman ayarlı zil uyarısı

• Ayarlanabilir termostatlı iç ısı kontrol sistemi

• 1 adet kare

• 1 adet yuvarlak tepsi

El Blender ve Çırpıcı Seti



• DC motor

• 2 farklı hız ayarı

• Paslanmaz çelik blender aparatı

• Kullanımı kolay

• Hafif ve pratik tasarım

• Metal ayak

• Bulaşık makinesinde yıkanabilme özelliği (motor gövdesi hariç)



Set Üstü Ocak



• Beyaz renk emaye gövde

• Havuz bek tipi

• Emaye ızgara

• Otomatik çakmaklı

• Gaz emniyeti

• Ücretsiz kurulum

• Ürün doğalgaz ayarlıdır, LPG’ye dönüşüm ücretlidir

• Kurulum gidiş-geliş 60 km’ye kadar ücretsizdir



5 Parça Granit Efektli Set



• ~28 cm karnıyarık tenceresi

• ~28 cm tava

• ~24 cm tencere

• ~3 mm gövde kalınlığı



2'si 1 Arada Standlı Blender ve Spot Blender



• 1.20 lt sürahi, 570 ml sport blender

• 2 kademe hız ve darbe fonksiyonu

• Paslanmaz çelik 4 bıçaklı

• Sport blender matara başlığı

TÜM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN