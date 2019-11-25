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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

BİLSEM'e öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? BİLSEM nedir?

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BİLSEM'e öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? BİLSEM nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM'e öğretmen seçme ve atama kılavuzunu yayımladı. BİLSEM’e öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan bazı şartlar var. Peki, BİLSEM'e öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? BİLSEM’e atanmak için aranan şartlar neler? BİLSEM nedir? İşte, BİLSEM öğretmen seçme ve atamalarıyla ilgili merak edilenlerin yanıtları…

2020 Bilim ve Sanat Merkezlerlerine (BİLSEM) öğretmen seçme ve atama kılavuzu MEB üzerinden paylaşıldı. Buna göre öğretmen atama takvimi belli oldu. 2020 yılı için başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 02-09 Aralık 2019 olarak belirlendi.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a) Başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,

b) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde atama alanında boş kontenjan bulunması,

c) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu 5 Çizelgesi’nde (Ek-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Yönetmeliğine göre, atama takviminde belirtilen atama tarihi esas alındığında zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış veya zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

BİLSEM  ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU

BİLSEM NEDİR?

BİLSEM, örgün eğitim kurumlarına devam eden;
Genel Zihinsel,
Görsel Sanatlar
veya Müzik
yetenek alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim hizmeti vermek üzere açılan, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Kurumlarıdır.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

16-20 Aralık

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarının kurulması ve değerlendirmelerin yapılması

25 Aralık 2019

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarının açıklanması

25-31 Aralık 2019

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarına itiraz

02-09 Ocak 2020

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca itirazların incelenmesi

10 Ocak 2020
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca incelenen itirazlara ait sonuçların açıklanması

17 Ocak 2020

Sözlü sınava katılmaya hak kazananların ilan edilmesi

28 Ocak 2020

Randevu tarihlerinin ilan edilmesi

03-Şubat-10 Nisan 2020

Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü sınavların yapılması

13 Nisan 2020

Tercih yapmaya esas puanların açıklanması

13-17 Nisan 2020

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itiraz

20-24 Nisan 2020

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazların değerlendirilmesi

27 Nisan - 08 Mayıs 2020

Atamalar için tercihlerin yapılması

15 Mayıs 2020

Atama sonuçlarının açıklanması

01-10 Temmuz 2020

Tebliğ ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması

 

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