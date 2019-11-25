BİLSEM'e öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? BİLSEM nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM'e öğretmen seçme ve atama kılavuzunu yayımladı. BİLSEM’e öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan bazı şartlar var. Peki, BİLSEM'e öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? BİLSEM’e atanmak için aranan şartlar neler? BİLSEM nedir? İşte, BİLSEM öğretmen seçme ve atamalarıyla ilgili merak edilenlerin yanıtları…
2020 Bilim ve Sanat Merkezlerlerine (BİLSEM) öğretmen seçme ve atama kılavuzu MEB üzerinden paylaşıldı. Buna göre öğretmen atama takvimi belli oldu. 2020 yılı için başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 02-09 Aralık 2019 olarak belirlendi.
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI
Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:
a) Başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,
b) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde atama alanında boş kontenjan bulunması,
c) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu 5 Çizelgesi’nde (Ek-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Yönetmeliğine göre, atama takviminde belirtilen atama tarihi esas alındığında zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış veya zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU
BİLSEM NEDİR?
BİLSEM, örgün eğitim kurumlarına devam eden;
Genel Zihinsel,
Görsel Sanatlar
veya Müzik
yetenek alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim hizmeti vermek üzere açılan, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Kurumlarıdır.
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
16-20 Aralık
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarının kurulması ve değerlendirmelerin yapılması
25 Aralık 2019
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarının açıklanması
25-31 Aralık 2019
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarına itiraz
02-09 Ocak 2020
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca itirazların incelenmesi
10 Ocak 2020
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca incelenen itirazlara ait sonuçların açıklanması
17 Ocak 2020
Sözlü sınava katılmaya hak kazananların ilan edilmesi
28 Ocak 2020
Randevu tarihlerinin ilan edilmesi
03-Şubat-10 Nisan 2020
Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü sınavların yapılması
13 Nisan 2020
Tercih yapmaya esas puanların açıklanması
13-17 Nisan 2020
Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itiraz
20-24 Nisan 2020
Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazların değerlendirilmesi
27 Nisan - 08 Mayıs 2020
Atamalar için tercihlerin yapılması
15 Mayıs 2020
Atama sonuçlarının açıklanması
01-10 Temmuz 2020
Tebliğ ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması
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