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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.04.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? Resim yetenek, müzik yetenek, genel zihinsel yetenek tarihleri

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BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? Resim yetenek, müzik yetenek, genel zihinsel yetenek tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM grup tarama uygulamaları tamamlandı ve sonuç açıklandı, şimdi ise gözler bireysel değerlendirme sınavında. MEB'in yayınladığı takvim ile BİLSEM aşamaları duyurulmuştu. Peki, 2019 BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM’de bireysel değerlendirme için geri sayım başladı. Grup tarama uygulamasında ortalamanın üstünde puan alan öğrenciler yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar bilim ve sanat merkezlerinde eğitimlerine devam edebilecek. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?

BİREYSEL DEĞERLENDİRMELER NE ZAMAN?

BİLSEM bireysel değerlendirme tarihleri alana göre farklılık gösteriyor;

Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin uygulama tarihleri ve yerlerinin yazılı olduğu giriş belgeleri 8 Mayıs 2019’dan itibaren okul idarelerinden alınabilecektir.

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 13/5/2019-9/8/2019 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin uygulama tarihleri ve yerlerinin yazılı olduğu giriş belgeleri 8/5/2019’dan itibaren okul idarelerinden alınabilecektir.

Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 13/5/2019-9/8/2019 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan adayların uygulama tarihleri ve yerlerinin yazılı olduğu giriş belgeleri 8/5/2019’dan itibaren okul idarelerinden alınabilecek.

 

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