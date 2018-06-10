Bilirkişi: Sezen Aksu haklı

Ünlü sanatçı, 2 yıl önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde bir bisküvi firmasının “Gülümse” isimli şarkısının sözlerini reklamında izinsiz kullandığını belirtti.
Aksu’nun haklı olup olmadığının tespiti için mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda reklamda Sezen Aksu’nun isminin izinsiz kullanılarak kişilik haklarına tecavüz edildiği anlatıldı.
Davanın önceki gün görülen duruşmasına davacı Sezen Aksu’nun avukatı katıldı. Duruşmada söz alan avukat, “Bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak için süre istiyoruz” dedi. Mahkeme taraflara bilirkişi raporuna karşı cevap haklarını kullanmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.