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    Bilirkişi: Sezen Aksu haklı

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    10.06.2018 - 01:10 | Son Güncelleme:

    Sezen Aksu, bir bisküvi firmasına açtığı 150 bin TL’lik tazminat davasında bilirkişi tarafından haklı bulundu.

    Ünlü sanatçı, 2 yıl önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde bir bisküvi firmasının “Gülümse” isimli şarkısının sözlerini reklamında izinsiz kullandığını belirtti.

    Aksu’nun haklı olup olmadığının tespiti için mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda reklamda Sezen Aksu’nun isminin izinsiz kullanılarak kişilik haklarına tecavüz edildiği anlatıldı.

    Davanın önceki gün görülen duruşmasına davacı Sezen Aksu’nun avukatı katıldı. Duruşmada söz alan avukat, “Bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak için süre istiyoruz” dedi. Mahkeme taraflara bilirkişi raporuna karşı cevap haklarını kullanmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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