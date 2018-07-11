Bilge Kral 'Aliya İzzetbegoviç' kimdir?

Bosna Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç, yaşanan en büyük insanlık trajedilerinden biri olan Srebrenitsa soykırımının yıl dönümünde büyük bir saygı ve minnet duygusuyla anılıyor. Soykırımın izlerini silemeyen halkı için verdiği mücadeleyle gönüllerde taht kuran Aliya İzzetbegoviç,’in başarılarla ve zorlukla geçen hayatını bir kez daha hatırlatıyoruz.

Bosna Hersek'e bağımsızlık yolunda liderlik eden ve derin bilgi birikiminden dolayı "Bilge Kral" olarak anılan Aliya İzzetbegoviç, 1925 yılında dünyaya geldi. İkinci Dünya Savaşı boyunca faşist ideolojiye karşı çıkan İzzetbegoviç, Mladi Muslimani (Genç Müslümanlar) isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın kurucusu oldu.



Halkı için verdiği mücadele sırasında tutuklanan ve hapis hayatını zor koşullarda sürdüren Aliya İzzetbegoviç, 1988 yılının sonunda Yugoslavya hükümetinin "sözlü muhalefet sebebiyle cezalandırılanlara tanınan aftan" yararlanarak serbest bırakıldı.



Ülkedeki en güçlü Boşnak partilerden olan Demokratik Eylem Partisi'ni (SDA) 1990'da kuran İzzetbegoviç, Bosna'da 1992-1995 yılları arasındaki savaşta da halkına önderlik etti. Savaşı bitiren Dayton Antlaşması'nı 21 Kasım 1995 tarihinde imzalayan Aliya İzzetbegoviç, bu anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet ve bayrak bıraktı.



Rahatsızlığı nedeniyle Ekim 2000'de devlet başkanlığı görevinden çekilen Aliya İzzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te hayata gözlerini yumdu.