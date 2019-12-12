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İHA
12.12.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Bilecik'teki trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Bilecik'teki trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bilecik'te bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik 1. OSB istikametinden Osmaneli'ne seyir halinde bulunan 11 AD 080 plakalı otomobil sürücüsü Gamze Öner, Yenişehir Kavşağına dönüş yaptığı esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan Erdil Zengin idaresindeki 11 BB 915 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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