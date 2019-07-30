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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.07.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Bilecik’te buldu böyle isyan etti: Gelin gün yüzüne çıkarın…

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Bilecik’te buldu böyle isyan etti: Gelin gün yüzüne çıkarın…

Bilecik'te Ordovisyen Dönemi'ne ait olduğu sanılan endoceras (deniz yumuşakçası) bulunurken, bunun yanı sıra Anadolu'daki Tetis Denizi'nin varlığı da bulunan diğer kalıntı ve fosillerle ortaya konuldu.

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  • Denizi olmayan Bilecikte deniz canlıları fosilleri bulundu
  • Denizi olmayan Bilecikte deniz canlıları fosilleri bulundu
  • Denizi olmayan Bilecikte deniz canlıları fosilleri bulundu
  • Denizi olmayan Bilecikte deniz canlıları fosilleri bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ikamet eden Volkan İnce, her pazar günü çıktığı doğa yürüyüşünde bir deniz kabuğu buldu. Deniz kabuğunun alana biri tarafından atıldığını düşünen İnce, bu deniz kabuğunu alarak hatıra olarak sakladı. Daha sonra her zaman gittiği yere doğa yürüyüşüne giden İnce, yağmur nedeniyle oluşan sel sonrası bu defa suların götürdüğü toprağın altından çıkan deniz minaresi, deniz tarağı, istiridye, deniz salyangozu ve ismini bilmediği birçok deniz canlısı fosili buldu. Fosillerden bazılarının taşlarının içli dışlı olduğu gören İnce, bu fosilleri toplayarak incelemelere başladı.

"BULDUĞUM FOSİLİN 440-495 MİLYON YILA DAYANDIĞI İDDİA EDİLDİ"

Bulduğu fosillerle Bilecik'te birçok kurumu gezdiğini ama bir sonuç alamadığı anlatan Volkan İnce, "Son çare Maden Teknik Arama'da (MTA) çalışan bir hoca ile tanıştım. Bulduğum kalıntı ve fosilleri kendine attım. Kendi yaptığım araştırmalar ile önceden Anadolu'da Tetis Denizi olduğu bilgilerine ulaştım. Büyük bir ihtimalle bu kalıntılar ve fosiller o döneme ait. Bulduğum yumurtaya benzer bir şey çok ilgimi çekti. Bunun resmini MTA'daki hocaya attım. Onun yaptığı araştırmalar sonucu elimdekinin endoceras olabileceği ve bunun incelenmesi gerektiğini söyledi. Bu kalıntının deniz omurgasızlarının çeşitlendiği yıl olan 440-495 milyon yıla dayandığını söyledi. Bunun yanında mercan fosilleri fazlasıyla çok. İçi açılmamış midyeler yer alıyor. MTA'daki hocam bu kalıntılarında Jura ve Kretese dönemine ait olabileceğini yapılan araştırmalar benim bulduğum kalıntıların o dönemi gösterdiğini söyledi. Ama bu kalıntıların incelenmesi gerektiğini söyledi. Ben de en kısa zamanda bu kalıntıları araştırarak, Bilecik'in geleceğine ışık tutmak istiyorum. Buradan bu işle uğraşan bakanlığa sesleniyorum. Ben Bilecik'te bu alanı inceleyerek kimse bulamadım. Gelin buradaki tarihi gün yüzüne çıkarın" dedi.

Öte yandan, Ordovisyen Dönemi'nin 495-440 milyon yıl arası deniz omurgasızlarının çeşitlenmesi, paleozoik faunasının kurulması, bitkilerin ve eklem bacaklıların karaya çıkış dönemi olduğu öğrenildi.

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