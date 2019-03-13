Bilardo salonu kavgası kanlı bitti
Fatih’te Cezayirliler'in mesken tuttuğu bilardo salonuna Suriyeliler'in sık sık gelmesi üzerine iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu kavgalarda bir Cezayirli ölürken, bir Cezayirli ile bir Suriyeli de ağır yaralandı. Polis, bıçaklama olayına karışan 4 Suriyeli'yi gözaltına aldı.
Polis kayıtlarına göre, Cezayirli Hıçham Zuozat (26) ve arkadaşı Facıl Sadouk Bouzanne'in de (28) arasında bulunduğu Cezayirli grup, Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde bir bilardo salonunu mesken tuttu. Son zamanlarda Suriyeli bir grupta bilardo salonuna gelerek vakit geçirmeye başladı. Cezayirli grubun bu durumdan rahatsız olması üzerine iki grup arasında zaman zaman tartışma yaşanmaya başladı. İlk olayda Cezayirli Facıl Sadouk Bouzanne, Suriyeli Ömer Ramadan’ı (19) bıçakla yaraladı.
5 Mart 2019 günü iki grup tekrar karşı karşıya geldi. Suriyeli Basıl El Hüseyin (25), Ömer Ramadan (19), Musa R. (23) ve Ali Kessar, Cezayirli iki kişiye saldırdı. Bıçaklı kavgada, Hıçham Zuozat ve Facıl Sadouk Bouzanne aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı Cezayirlileri hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hıçham Zuozat hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde kimliği belirlenen Suriyelileri yakalamak için takip başlatıldı. Basıl El Hüseyin, Ömer Ramadan, Musa R. ve Ali Kessar gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından bıçağı kullandığı belirlenen Basıl El Hüseyin ile birlikte Ömer Ramadan ve Ali Kessar tutuklanırken, Musa R. ise serbest bırakıldı.
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