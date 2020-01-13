Bff ne demek? Bff açılımı nedir?

Sosyal ağlardaki paylar, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg tarafından yazılan "BFF" uygulama yorumuna göre yeni paylaşımlarda, siyahın güvenli olmadığı durumlarda yeşil hesabın güvenli olduğu ilan edilmişti. Ancak, Facebook'taki yorumlar bölümünde belirtildiği gibi, “BFF” yeşil renkle yazılmıştır, bu hesabın güvenli olduğu anlamına gelmez. BFF, İngilizcede “sonsuza dek en iyi arkadaş” anlamına gelir.

BFF'nin popüler olmasının nedeni, Facebook'un bu süslemelerin bir kısmını sağlaması ve kelimeyi tıklanabilir hale getirmesidir. Örneğin, yorum bölümüne “Tebrikler” yazıldığında, kelimenin turuncu renkte görüntülendiğini ve balonların göründüğünü görebilirsiniz.

BFF Ne Demek?

Sosyal paylaşım sitelerinde insanlar en iyi arkadaşlarını işaretlemek için genellikle bff kelimesini kullanırlar. Aynı zamanda en iyi arkadaş ve arkadaş olarak da adlandırılan bu kısaltma günümüzde gençler tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır. Arkadaşların birbirleri için kullandıkları bu terim, özellikle yabancı dillerde iyi bilinmektedir. Tercüme edilmemiş dilde kullanılması, İngilizcenin şimdi herhangi bir dile uyum sağlayabileceği gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

BFF'ye en yakın arkadaşların dikkat etmesi gerektiği için herkes BFF olarak adlandırılamaz. Bff, İngilizcede Türkçe anlamına gelen En İyi Arkadaşlık, anlamına gelir. En iyisi, en iyisi, her biri diğer demektir ve sonsuzluk, sonsuzluk demektir. Bu üç kelime, bir araya geldiklerinde uzun bir cümle oluşturduklarından, en kısa harfleri birleştirerek oluşturulur.

BFF Nedir?

Yerel olarak kullanıldığında çok önemli bir kelimedir. Bir sosyal paylaşım sitesinde bir mesajda, bu kelimeyi bir fotoğrafta kullanmak insanlara mesajlar gönderir. En yakın arkadaşınızı etiketlemek için BFF kelimesini kullanabilirsiniz. Bu kişisel olmayan cümle, en sevdiğiniz eşyaları giydirmek için de kullanılabilir. Bir kitap, kahve veya park da BFF olarak adlandırılabilir. Aynı zamanda BFF gibi insanlara memnuniyet vermek olarak da tanımlanır.