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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- İHA
07.11.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Beyza'nın ölümü yasa boğmuştu! Karar belli oldu

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Beyza'nın ölümü yasa boğmuştu! Karar belli oldu

BURSA'da, sokaktaki kına gecesinde tabancayla rastgele havaya ateş açarken, Beyza Özer'in (16) ölümüne, babaannesi Hasane Sevinç'in (59) de yaralanmasına yol açan Ahmet Ülger'e (50) verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden hakim karşısına çıkarılan tutuklu sanık Dülger, 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 2015 yılının Ağustos ayında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Karabalcık Mahallesi'nde meydana geldi. Eski muhtar Kasım Çiçek'in oğlu Vehbi Eren Çiçek'in düğünü öncesi kına gecesi yapıldı. Kına gecesinin sonunda ise davetliler, gelenek gereği tavuk almak için damadın evine gitti. Bu sırada tabancayla rastgele havaya ateş açılırken, lise 3'üncü sınıf öğrencisi Beyza Özer'in başına maganda kurşunu isabet etti. Kızın yanında bulunan babaannesi Hasene Sevinç'in ise boynunun kenarından giren kurşun, protez dişine çarptıktan sonra ağzına düştü. Yaralanan babaanne- torun, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen ve yoğun bakımda bir süre tedavi gören Beyza Özer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Hasane Sevinç ise taburcu edildi. Olayın ardından tabancayla rastgele ateş açtığı gerekçesiyle Ahmet Dülger, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Dülger, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Sanık Ahmet Dülger hakkında, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'olası kasten adam öldürme' suçlamasıyla dava açıldı. Dülger, tutuklu yargılandığı davada, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkemenin bu kararı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Yeniden hakim karşısına çıkarılan Ahmet Dülger, duruşmada, "Beyza'nın vurulmasıyla ilgili alakam yok" dedi. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak, sanığa önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Ahmet Dülger'in cezası, duruşmadaki 'iyi hali' dikkate alınarak, 25 yıl hapse çevrildi. 

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