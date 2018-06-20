Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Beyoğlu'ndaki mezardan çıktı... Polis şaşkına döndü

    Beyoğlu'ndaki mezardan çıktı... Polis şaşkına döndü

    İHA
    20.06.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:

    Beyoğlu’nda narkotimleri mezar taşının altında ve tuğlaların arasında uyuşturucu madde ele geçirdi.

    Beyoğlu’nda uygulama yapan narkotimleri, bir mezarlıkta arama yaptığı esnada mezar taşının altında kağıt parçalarına sarılarak gizlenmiş çok miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Maddelere el koyan polis, hassas burunlu narkotik köpeği “Dak” ile yaptığı aramada ise tuğlaların arasına gizlenmiş uyuşturucu maddeleri buldu.

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Beyoğlu’nda çok sayıda uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine tim, dün saat 10.00 sıralarında harekete geçerek Hacıahmet Mahallesi’ne geldi. Ekipler buradaki parklarda ve çevrede bir süre arama yaptı. Şüpheli gördükleri şahısların üstlerini arayarak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını da yapan polis, kıraathane ve marketlere baktı. Motorize yunus ve devriye ekiplerinin de destek verdiği uygulamanın ardından tim, semtteki Kara Hasan Mezarlığına girdi. Etrafa dağılarak mezarlığı didik didik eden polis, adeta altını üstüne getirdi.

    Beyoğlundaki mezardan çıktı... Polis şaşkına döndü

    MEZAR TAŞININ ALTINDA ÇIKTI

    Mermerlere ve toprak içine bakan polis, baş taşı kırılmış bir mezardan şüphelendi. Bunun üzerine mezar taşını kaldıran polis, altını görünce şoke oldu. Yapılan incelemede polis kağıt parçalarına sarılarak taşın altına gizlenmiş çok miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Maddelere el konulmasının ardından tim, mezarlığa getirdiği hassas burunlu narkotik köpeği “Dak” ile çevrede bir süre arama yaptı. Köpeğin yaptığı aramada ise tuğlaların içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

    Beyoğlundaki mezardan çıktı... Polis şaşkına döndü

    Etiketler: operasyon , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri