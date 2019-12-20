Beyoğlu'nda hanutçu operasyonu! Mekanlar takibe alındı, gerçekler ortaya çıktı

Beyoğlu’nda restoran ya da gece kulüplerine giden turistler kendilerini çok yüksek hesap çıkarıldığı, yüksek hesaba karşı çıkanlarında darp edildiğini söyleyerek polise başvurdu. Başvurular üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapılan tesbitlere göre, çete ilk aşamada hanutçuları devreye sokuyordu. İstiklal Caddesinde yürüyen turistler hanutçular tarafından zorlanarak restoranlara ve gece kulüplerine sokuluyordu. Restoranlara oturanlardan 100 TL’lik hesap varsa bu 1000 TL olarak yansıtılıyordu. Gece kulüplerine gidenlerin ise hemen masalarına bir konsomatris oturtuluyor ve fatura kabartılıyordu. Üzerinde yeterli para olmadığını söyleyenler ATM’lere götürülüyor ve paraları çekiliyordu. Fazla ödemeyi kabul etmeyenler ise tenha bir yere götürülerek dövülüyordu. 6 ay süren çalışmada, işyeri sahipleri ve çalışanların arasında bulunduğu organize bir grup tarafından olayların yapıldığı belirlendi.



Polis, çete üyesi 53 kişinin kimliğini deşifre ederek sabah saatlerinde operasyon başlattı. Operasyonda 35 çete üyesi yakalanırken, çeteden 25’i turist 28 kişinin şikayetçi olduğu belirtildi.