Beylikdüzü'ndeki korkunç cinayetin sır perdesi aralandı! Loca vahşeti

Beylikdüzü’nde Cem Aküzüm (25) isimli genç, husumetli olduğu kişiler tarafından silahla vurarak öldürülmüştü. Zanlılar gencin cesedini boş araziye atarak kaçmıştı. Kanlı hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı.



İddiaya göre, Cem Aküzüm ve arkadaşları bir eğlence mekanına giderek loca istedi. Mekan işletmecileri boş loca olmadığını söyledi. Loca olmamasına sinirlenen Cem Aküzüm, mekanın dışına çıkarak havaya ateş açtı. İşletme sahiplerinin konuşmak için bir araca bindirdiği genç, çıkan kavgada silahla vuruldu.



Olayın detaylarının ortaya çıkmasının ardından zanlılardan Polat İ., Mehmet P. ve Taha C. yakalanarak gözaltına alınırken, Fahrettin B.'yi arama çalışmaları sürüyor. Zanlıların uyuşturucu kullanmak ve kasten yaralama gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi.