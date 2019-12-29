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SerdalALTINTEPE-Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2019 - 10:39,Son Güncelleme:/

Beylikdüzü'nde korkunç olay! Kocasını öldürüp teslim oldu

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Beylikdüzü'nde korkunç olay! Kocasını öldürüp teslim oldu

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadın, eşini silahla vurarak öldürdü. Polisi arayan kadın teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor.

Olay, Adnan Kahveci Mahallesi'nde saat 08.45'te meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Ferhat Kırış'la karşılaştı. Sağlık ekipleri Kırış'ın öldüğünü belirledi.

Polis Ferhat Kırış'ın eşi Binnaz Kırış'ı gözaltına aldı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

 

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