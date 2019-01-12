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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
12.01.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Beykoz'da uyuşturucu infazı

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Beykoz'da uyuşturucu infazı

Beykoz'da silahla vurulmuş halde cadde üzerinde cesedi bulunan Ali İsmet Vural'ın uyuşturucu satışından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle çete tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Polis, Vural'ın cebinden çıkan yakıt fişinden yola çıkarak çete üyelerini tek tek gözaltına alırken, azmettirici Ü.Ü, uyuşturucu satışından kaynaklanan anlaşmazlık üzerine 2 bin TL vererek Vural'ı İ.D'ye öldürttüğünü itiraf etti.

Beykoz Belediyesi'nde görevli bir temizlik işçisi, geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde, Çavuşbaşı Baklacı Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerinde yerde yatan bir kişi gördü. İşçi polisi arayarak yerde yatan kişinin hareket etmediğini söyledi. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerine gittiklerinde yaptıkları incelemede, yüzü ve ensesinden vurulan kişinin öldüğünü ve adının Ali İsmet Vural olduğunu belirledi. Yapılan üst aramasında cebinde bir akaryakıt istasyonuna ait fiş bulundu. Polis fişteki plakanın kiralanan bir araç olduğunu belirleyerek kiralayan şirkete gitti. Polis aracın V.A adlı kişiye kiralandığını, aracın arıza yapması nedeniyle başka bir araçla değiştirildiği belirledi. V.A, araç değiştirme bahanesiyle arandığında çağrılan yere geldi. V.A gözaltına alınırken, geldiği araçta bulunan ve olayla bağlantıları olduğu belirlenen B.K ve E.K. da yakalandı.

V.A, yapılan sorgusunda Ali İsmet Vural'ı geçtiğimiz Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Ümraniye'de bir pansiyondan aldığını ve Ü.Ü adlı kişiye teslim ettiğini söyledi. Ü.Ü adlı kişinin yakalanması için çalışma sürerken, kurşunlanmış ve içerisinde kan olan bir araç bulundu. Kiralık olduğu belirlenen aracı Ü.Ü'nün geçtiğimiz Pazartesi günü kiraladığı tespit edildi. Aracın GPS kaydında, aracın cesedin bulunduğu caddeden geçtiği ve bir süre cesedin bulunduğu alanda bekleme yaptığı tespit edildi. Beykoz Araştırma Büro Ekipleri, araştırmalarını derinleştirerek Ü.Ü'yü Ümraniye'de gözaltına aldı.

2 BİN TL'YE TUTTUĞU TETİKÇİ İLE...

Ü.Ü yapılan sorgusunda, Ali İsmet Vural ile aralarında uyuşturucu madde alışverişinden dolayı anlaşmazlık çıktığını,  Vural'ı 2 bin TL'ye tuttuğu tetikçi İ.D'ye öldürttüğünü söyledi. Olay sırasında araçta O.D ve F.H'nin de bulunduğunu söylemesi üzerine devam eden operasyonda O.D, İ.D ve F.H. de yakalandı.

Yapılan araştırmada Ali İsmet Vural'ın(32) tehdit, hakaret, kasten yaralama, taksirle yaralamadan, gözaltındaki şüpheliler O.D'nin uyuşturucudan 2 suç kaydı, V.A'nın 3 uyuşturucu kullanma, taksirle yaralama, görev yaptırmamak için direnme, B.K'nın kasten yaralamadan, Ü.Ü'nün uyuşturucu kullanma, 2 dolandırıcılık, 2 görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme ve uyuşturucu ticaretinden, firari F.H'nin uyuşturucu kullanma,  İ.D'nin üç hırsızlık, 6 uyuşturucu kullanma, gasp ve uyuşturucu ticaretinden kayıtları olduğu belirlendi. 

Gözaltındaki kişilerin Beykoz Araştırma Büro Amirliğindeki sorgularının sürdüğü bildirildi.

 

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