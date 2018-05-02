Beyazıt Meydanı'nda bölünme protestosu

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Siyasal Bilimler, Orman, Hasan Ali Yücel, Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat Fakültesi öğrencileri ile öğretim görevlileri saat 14.00’te meydanda toplandı. Pankart ve dövizler açan öğrenciler yasa tasarısına karşı slogan attı.



Grup adına yapılan açıklamayı okuyan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel şunları söyledi: "Söz konusu tasarıyla akla yakın bir gerekçe gösterilmeden İstanbul Üniversitesi bölünerek tarihinden ve köklerinden kopartılmak istenmektedir. Bu yasa tasarısını geri çekin. Hiç değilse ulusumuzun kısa bir zaman sonra yapılacak seçimlerde yetkilendireceği yeni parlamentonun bu kritik kararı müzakere etmesine fırsat verin. Yüzlerce yıldır büyüyen ve büyüten bu çınardan elinizi çekin. TBMM’nin üyeleri görevleri gereği Türkiye’deki eğitim kurumlarını ileriye götürecek, geliştirecek yasal düzenlemeleri yapmak durumundadır. Onları bölüp parçalamak tarihsizleştirmek değildir görevleri. Milletvekillerimizi bu sorumluluk doğrultusunda davranmaya davet ediyoruz. Tasarıyı geri çekin." Çeşitli fakültelerden gelen öğretim görevlileri de yaptıkları konuşmalarda bölünmeye karşı olduklarını dile getirdi.



