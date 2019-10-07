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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR (İHA)
07.10.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek

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Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek

Ağrı’dan gelen beyaz tülbentli 200 anne, HDP önündeki ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Ağrı’dan gelen ve beyaz tülbent takan 200 anne, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere bir destek de Ağrılı annelerden geldi. Beyaz tülbent takan 200 anne, ailelere destek ziyaretinde gözyaşlarını tutamadı. Ailelerle tek tek görüşen Ağrılı beyaz tülbentli anne Saltanat Kaya, ailelere desteğe geldiklerini söyledi. Kaya, "Bizim de evlatlarımız var, biz de annelerin evlatlarının bulunmasını istiyoruz. Biz onlara destek için geldik, Allah hepsine yardım etsin. Allah devletimize zarar ve ziyan vermesin, devletimiz ve biz onlar için ayaktayız. Ağrı’dan geliyoruz" dedi.

Ağrı’dan gelen beyaz tülbentli annelerden Fatma İncer ise Kürt, Türk fark etmeksizin bir olduklarını dile getirdi. İncer, “Biz aileler için geldik, onların çocuğa da bizim çocuğumuz, aileyiz hepimiz beraberiz. Kürt, Türk hiç fark yok hepimiz aynıyız, biz Müslümanız Ağrı’dan onlar için geldik" diye konuştu.

Ağrı'dan gelen aileler ziyaret sonunda 'kahrolsun PKK' sloganları atarak alandan ayrıldı.

Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek


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