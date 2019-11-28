Beyaz Bayrak nedir? Beyaz Bayrak başvuru formu ve detaylar
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla 03.08.2006 tarihinde Bakanlığımız ile Mili Eğitim Bakanlığı arasında “Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” imzalanmış olup süresi dolan protokol 10.11.2010 ve 05.06.2015 tarihlerinde yeniden imzalanarak uygulamaya konulmuştur.
Müracaat eden okullar protokol kapsamında belirlenen kriterlere göre denetlenmekte, denetlenen okullardan, 100 puan üzerinden 90 ve üzeri puan alan okullara, üç yıl için geçerli olan ve okul sağlığını ve temizliğini simgeleyen “Sertifika”, “Beyaz Bayrak” ve “Pirinç Levha” verilmektedir.
Valiliklerde beyaz bayrak sekretaryası ve sertifika düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri Millî Eğitim İl Müdürlüğünce, beyaz bayrak ve pirinç levha temini ise İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülmektedir.
“Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı ÇED Birimi olarak bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla 03.08.2006 tarihinde Bakanlığımız ile Mili Eğitim Bakanlığı arasında imzalana “Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” kapsamında yürütülmektedir.”
Beyaz Bayrak başvuru için tıklayın
Bakanlığımıza bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi, ayrıca öğrencilerin sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi amacıyla 05.06.2015 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” ve 20.09.2013 tarihinde “Beslenme Dostu Okullar İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.
13.10.2017 Tarihinde Müdürlüğümüzde Beyaz Bayrak töreni düzenlenmiş ve ilgili kurumlara İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder GÜRSOY tarafından Beyaz Bayrak, Pirinç Levha ve Sertifika verilmiştir.
Avrupa bölgesindeki 17 ülkenin dâhil olduğu Dünya Sağlık Örgütünün “Nutrition Friendly Schools Initiatives-Beslenme Dostu Okul Girişimi” kriterleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 20/09/2013 tarihinde imzalanan "Beslenme Dostu Okullar Projesi" işbirliği protokol ile Beslenme Dostu Okullar Protokolü güncellenmiştir.
Beslenme Dostu Okullar Programı 20.09.2013 tarihinden itibaren güncellenen protokol ve uygulama kılavuzu kapsamında yürütülmekte olup; bu çerçevede 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı için ilimizde 16/10/2017 tarihi itibariyle "Beslenme Dostu Okullar Projesi"ne başvurular başlamış olup; ilgili dokümanlar aşağıda verilmiştir.
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