Beton mikserine saplandı... 100 metre ilerledi

Kaza, 9 Mart tarihinde İzmit D-100 Karayolu Yahya Kaptan Mevkiinde meydana gelmişti. Recep P. idaresindeki 41 LZ 662 plakalı otomobil yolda makas atarak ilerlerken, aynı istikamette gitmekte olan Diler D. idaresindeki 54 SK 135 plakalı beton mikserine arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle beton mikserinin arkasına saplanan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenmişti. Meydana gelen kazada Recep P. yaralanmıştı. Yaşanan kazanın mobese kamerası görüntüleri yayınladı. Görüntülerde makas atmaya çalışan otomobilin beton mikserine arkadan çarptıktan sonra saplanıp sürüklenmesi yer alıyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen bir başka kazada ise yokuş aşağı ilerleyen traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen araçla çarpışması yer alıyor.

Diğer bir kazada ise İzmit ilçesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil dönmek üzere olan bir başka otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile ışık ihlali yapan otomobil ters şeritte duran otomobillerin arasına dalıyor.