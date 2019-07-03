Beştepe’de bağımlılıkla mücadele zirvesi
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında Beştepe’de toplanacak.
Kabineden 11 bakanın yer alacağı zirvede öğrencilerde sigara, alkol, madde ve teknoloji kullanımı araştırmasının sonuçları değerlendirilecek, zararlı dijital oyunlara yönelik tedbirler ele alınacak. Beştepe’de yeni yapısıyla ilk toplantısını gerçekleştirecek olan BMYK, 14 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın başkanlığında yeniden oluşturulmuştu. Oktay başkanlığındaki kurulda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu yer alıyor.
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