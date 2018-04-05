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    Beşiktaş'ta yol ortasında saç saça kavga

    İSTANBUL (İHA)
    05.04.2018 - 10:16 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beşiktaş'ta iki kadın bilinmeyen bir nedenden dolayı yol ortasında kavga etti. O esnada orada olan taksi şoförü bir müddet kavgayı şaşkınlık içinde izledikten sonra kadınları ayırmaya çalıştı. Başka bir vatandaş ise bir süre olayı izledikten sonra şoföre yardım etti.

    Olay, geçtiğimiz salı günü Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Ayazmadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde iki kadın bilinmeyen bir nedenden dolayı yol ortasında tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kadınlar bir anda yol ortasında kava etmeye başladı. O esnada orada olan bir taksi şoförü kadınların kavgasını bir müddet şaşkınlık içinde izledi. Daha sonra taksi şoförü kadınları ayırmaya çalıştı. Başka bir vatandaş da kavgayı bir müddet izledikten sonra şoföre yardım etti. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Etiketler: istanbul , KAVGA , NoMobil , gündem
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