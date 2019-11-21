Beşiktaş’ta kadın öğretmene saldırmıştı! Karar verildi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeşiktaş’ta kadın öğretmene saldırmıştı! Karar verildi...
GeriGündem Beşiktaş’ta kadın öğretmene saldırmıştı! Karar verildi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
21.11.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

Beşiktaş’ta kadın öğretmene saldırmıştı! Karar verildi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş’ta kadın öğretmene saldırmıştı! Karar verildi...

Beşiktaş'ta 19 Kasım'da öğretmen kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Berrak K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Savcılıkça ifadesi alınan Berrak K. tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Berrak K.'nın "Halkın bir kısmını sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

"TİKSİNMİŞ ŞEKİLDE BAKIYORDU"

Şüpheli Berrak K.'nın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki tutuklanma gerekçesinde, mevcut video kayıtlarındaki eylemlerin oluşma biçimi, şüphelinin sağlık problemine rağmen kendi iradesi ile alkol aldıktan sonra eylemlerini gerçekleştirmesi, video kaydında kendisine uyarıda bulunan erkek şahsa da cebir ile karşılık vermesi gösterildi.

Kararda şüphelinin polisteki beyanında; müştekinin kendisine "tiksinmiş şeklinde bakıyordu" şeklindeki beyanı, müştekinin sağ yanakta 5 cm ekimoz tespitine ilişkin geçici adli muayene raporu, atılı suçun mahiyeti ile eylemlerin oluş ve biçimi dikkate alındığı belirtildi.

Gerekçeli kararda, şüphelinin özellikle "tiksinmiş şekilde bakıyordu" beyanı ile toplumsal çatışmalara yol açacak ve kamu güvenliği açısından da açık ve yakın bir tehlike oluşturabileceği yönünde eylemin ağırlığına dikkat çekildi.

"DİNİ İNANÇ DOĞRULTUSUNDA BİR KIYAFET TERCİHİ İLE EYLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNE YÖNELİK KUVVETLİ ŞÜPHE"

Kararda, "Şüpheli ile müştekinin arasında bir husumet olmamasına rağmen dini inanç doğrultusunda bir kıyafet tercihi ile eylemlerini gerçekleştirdiğine yönelik kuvvetli şüphenin oluşmasının yanında mevcut delil durumu da dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı ve beklenen faydanın sağlanamayacağı dikkate alınarak ' 'Halkın bir kısmını sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan tutuklanmasına" denildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle