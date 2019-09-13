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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
13.09.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta korkutan kaza

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Beşiktaş'ta korkutan kaza

Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi’nde İranlı turistleri taşıyan midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak Beşiktaş-Sarıyer seferini yapan halk otobüsüne çarptı. Kazada midibüsteki bir turist hafif şekilde yaralandı.

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  • Beşiktaşta korkutan kaza
  • Beşiktaşta korkutan kaza
  • Beşiktaşta korkutan kaza
  • Beşiktaşta korkutan kaza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Toprak’ın kullandığı 34 BE 5227 plakalı Beşiktaş-Sarıyer seferini yapan halk otobüsü, yolcu almak için durağa yanaştı.

O sırada Sarıyer istikametine giden İranlı turistlerin bulunduğu 34 LAV 651 plakalı midibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak otobüse arkadan çarptı. Kazada midibüsteki İranlı bir turist hafif şekilde yaralanırken, otobüsteki yolcular ise başka bir otobüse bindirildi.

Yaralı kaza yerine gelen taksi ile hastaneye götürülürken,  turist kafilesi  başka bir araçla kaza yerinden ayrıldı.

DURAKTA YOLCU ALIYORDUM DURAMADI BANA VURDU

Otobüs şoförü Mehmet Toprak, "Durakta yolcu alıyordum, durmuştum o sırada hızlı mı geliyordu bilmiyorum, duramadı geldi bana vurdu. Otobüsteki yolcuları da başka bir otobüse bindirerek gönderdim” dedi.

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