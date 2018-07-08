Beşiktaş'ta kafede yangın çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta çarşıda bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle etrafı bir anda duman kaplarken, çevrede panik yaşandı. Olay itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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