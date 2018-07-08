Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Beşiktaş'ta kafede yangın çıktı

    Beşiktaş'ta kafede yangın çıktı

    İHA
    08.07.2018 - 09:25 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beşiktaş'ta çarşıda bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle etrafı bir anda duman kaplarken, çevrede panik yaşandı. Olay itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

    Ayrıntılar az sonra...

    Etiketler: istanbul , beşiktaş , kafe , Yangın
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri