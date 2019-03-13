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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.03.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

Beşiktaş’ta iki otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

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Beşiktaş’ta iki otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL Beşiktaş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Barbaros Caddesi’nde seyreden, ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki 34 PB 6960 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle demir bariyerleri kırıp karşı yöne geçerek Ebubekir B’nin kullandığı 34 TBY 44 ticari taksi ile çarpıştı.

Ticari taksinin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı, diğer araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcular, kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ticari taksideki iki yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Ticari takside sıkışan sürücü Ebubekir B. ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ebubekir B. hayatını kaybetti. 

İncelemelerin ardından Ebubekir B’nin cesedi morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından cadde tekrar araç trafiğine açıldı.

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