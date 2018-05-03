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    Beşiktaş’ta görenleri şaşkına çeviren kaza

    Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
    03.05.2018 - 17:31 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil, kaldırımı aşıp beş metrelik istinat duvarından 2 otomobilin üstüne düştü.

    KAZA, saat 15.00 sıralarında Gayrettepe’de meydana geldi. Aracına binip kontağı çalıştıran sürücü, bir anda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımı aşıp binanın 5 metrelik istinat duvarından aşağıya uçan otomobil, park halindeki 2 aracın üstüne düştü.

    Kazayı görüp yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, otomobil sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı. Şans eseri yara almadan kurtulan ve gelen sağlık ekibi tarafından kontrolü yapılan sürücü, "Arabayı çalıştırıp boşa almamla bir anda kısa mesafeden aşağı uçtum. Fren de tutmadı. Camdan çıktım, benim için önemli olan kimseye vurmadım" dedi.

    Beşiktaş’ta görenleri şaşkına çeviren kaza

    "ORALARDA OYNARDI, MUCİZE OLDU"

    Apartman sakini bir kadın "Arabayı uçarken gördüm. Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum aklıma ilk gelen komşumuzun çocuğu genelde oralarda oynardı. Dışarıda oynuyorsa, ya da orada birileri aracın altında kaldı diye korktum. Adamı hemen çıkardık, bir mucize oldu. Adamın burnu bile kanamadı, ben ya da başkası da orada olabilirdi" diye konuştu.

    Etiketler: Beşiktaş , Trafik kazası , gündem
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