Beşiktaş’ta durağa dalan otobüsün kamerası... Faciaya perde
İstanbul Beşiktaş’ta 3 Kasım günü yaşanan kazada, güzergâhı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet Karakuş idaresindeki 34 AJ 7572 plakalı özel halk otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağı’na dalmıştı.
Kaza sonrası kaçmak isteyen sürücü Karakuş kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi de kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamış ve polis ekipleri tarafından çıkartılarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Karakuş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Beşiktaş’taki facianın ardından hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.
Soruşturmayı yürüten emniyet ekipleri, şoför Karakuş’un olay günü sabahında otobüs kamerasını bilerek bozduğunu tespit etti. Özel halk otobüsünün durağa dalmadan önce sabah saatlerinde şoför Karakuş’un kamerayı bozduğu anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, şoför otobüs park halindeyken birkaç düğmeye basıyor. Sürücü ardından ayağa kalkarak yukarıya doğru uzanıyor ve kamerayı vurup yönünü değiştirdikten sonra bağlantısını kesiyor.
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