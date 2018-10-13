Beşiktaş’ta bir garip kaza... Sürücü şoka girdi, bagajdan kaçırıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeşiktaş’ta bir garip kaza... Sürücü şoka girdi, bagajdan kaçırıldı
GeriGündem Beşiktaş’ta bir garip kaza... Sürücü şoka girdi, bagajdan kaçırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
13.10.2018 - 16:52, Son Güncelleme:

Beşiktaş’ta bir garip kaza... Sürücü şoka girdi, bagajdan kaçırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş’ta birbirlerine yol vermeyen inatçı 2 sürücüden 1'i hafriyat kamyonuyla park halindeki kamyonetin arasında sıkıştı. Otomobil içerisinde bulunan sürücü yan kapıların açılamaması üzerine bagajdan çıkartılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Şok geçirdiği öğrenilen sürücü tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

BEŞİKTAŞ, Barbaros Bulvarı üzerinde meydana gelen ilginç kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 15.00 sıralarında ara sokaktan Barbaros Bulvarı’na girmek isteyen bir hafriyat kamyonu ve otomobil sürücüsü manevra yaptı. Birbirlerine yol vermek için müsaade etmeyen sürücüler yan yana bir süre devam etti. 2 inatçı sürücü yol kenarında park halinde bulunan kamyonete aldırış etmeden yollarına devam edince olanlar oldu.

Beşiktaş’ta bir garip kaza... Sürücü şoka girdi, bagajdan kaçırıldı


Kazanın 'Duraklama ve park etmek yasaktır' tabelasının yanında gerçekleşmesi dikkat çekti.

Otomobil sürücüsü seyir halinde olan hafriyat kamyonuyla park halinde bulunan kamyonetin arasında sıkıştı. Otomobilin arada sıkıştığını fark eden hafriyat kamyonunun sürücüsü aracını durdurdu. İki kamyon arasında otomobilin sıkıştığını gören çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu.

Otomobil içerisinde bulunan sürücü yan kapıların açılamaması üzerine bagajdan çıkartılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Şok geçirdiği öğrenilen sürücü tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kaza nedeniyle trafik polisleri inceleme başlattı. Cadde üzerinde park yasağı olmasına rağmen hafriyat dolumu için bekleme yapan kamyonete ceza kesildi. Bunun yanı sıra otomobili sıkıştırdığı iddia edilen hafriyat kamyonu sürücüsünün de ifadesi alındı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin İş Bankası hisseleriyle ilgili flaş açıklama

CHP'den Arda Turan açıklaması: Medyada haber olmak istiyorsa...

Alanya’daki skandal iddia ile ilgili inceleme başlatıldı

Vahşet! Çığlık çığlığa yardım istemiş ama...