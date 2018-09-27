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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
27.09.2018 - 21:43, Son Güncelleme:

Beş parti içtüzükte uzlaştı

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Beş parti içtüzükte uzlaştı

Meclis'te grubu bulunan partiler, 1 Ekim’den sonra ilk aşamada içtüzükte yeni Anayasa’ya uyum amaçlı dar kapsamlı teknik değişikliklerin yapılması konusunda uzlaştı.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, yeni döneme hazırlık amacıyla dün partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Yıldırım, AK Parti’nin geniş kapsamlı hazırladığı ve muhalefetin itiraz ettiği içtüzük taslağının bu aşamada gündeme getirilmeyeceğini parti yöneticilerine açıkladı. Toplantıda alınan karara göre Meclis Başkanlığı, içtüzükten ‘başbakan, bakanlar kurulu, gensoru, yazılı soru önergesi’ kavramlarının ayıklandığı teknik değişiklikleri içeren bir taslağı parti gruplarına gönderecek. Partilerin değerlendirmelerinin ardından Meclis’in hızla yeni sisteme göre çalıştırılmasını içeren bir uzlaşma paketi ilk haftalarda hemen görüşülerek uyum süreci tamamlanacak. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Siyasi parti grupları, TBMM İçtüzüğü konusunda ortak çalışma yapılması ve içtüzüğün en geniş uzlaşıyla Meclis’in ilk gündemi içinde tamamlanarak çalışmalara başlanması konusunda görüş birliğine vardı” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da kapsamlı değişikliğin daha geniş zamanda ele alınacağını ve Meclis Başkanı’nın ortak çalışılması konusunda hassasiyet göstereceğini söyledi.

AĞIR SİLAH İTİRAZI

Edinilen bilgiye göre toplantıda CHP’li Meclis Başkanvekili Levent Gök, Meclis yerleşkesinin içinde ve çevresinde uzun namlulu, ağır silahlı güvenlik görevlilerinin fazlaca görülmesinden yakındı. Gök, bunun demokratik Meclis görüntüsünü zedelediğini söyledi. Yıldırım da bazı düzeltmeler yaptıklarını, yeni dönemde bu konuda daha hassas olacaklarını belirtti. CHP’li Özkoç, cezaevinden tahliye olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun da 1 Ekim’de Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından veya 2 Ekim Salı günkü oturumda yemin edebileceğini söyledi.

OTURMA DÜZENİ AYNI

TBMM Başkanı Yıldırım, diğer partilerin grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda, Genel Kurul’da oturma düzeninin değişeceği ve MHP’nin AK Parti’nin yanına geleceğine dair haberleri yalanladı. Bu konuda çalışma yaptırmadığını belirten Yıldırım, tartışmaya neden olan grafiğin Meclis içinden birilerince yapılıp basına gönderilip gönderilmediği konusunda inceleme yaptıracağını belirtti. CHP’li Engin Özkoç ise Genel Kurul’da 6 sırası olan AK Parti’nin 7 sıra istediğini, bu durumda AK Parti ile CHP ve MHP ile İYİ Parti’nin bazı sıralarda iç içe oturmak zorunda kalacağını belirterek itiraz ettiklerini söyledi. Grup başkanvekillerinin salonu inceleyerek bir çözüm bulması kararlaştırıldı.

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