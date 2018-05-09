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    Beş kişilik aileye tek tabut

    Gürkan YILMAZ/DHA
    09.05.2018 - 22:14 | Son Güncelleme:

    Kastamonu'da vahşice öldürüldükten sonra evlerinde yakılan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi, 162 gün sonra bebek mezarı büyüklüğünde tek bir alanda toprağa verildi. Öğle namazının ardından imam; çocuk, erkek ve kadınlar için 3 kez ayrı cenaze namazı kıldırdı.

    Bürme köyünde 29 Kasım 2017’de hayvan hırsızları tarafından öldürüldükten sonra yakılan Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve torunu Serdar Çataloğlu'na (12) ait yanmış kemikler, protez diş ve battaniye üzerindeki saç tüyleri yapılan arama çalışmalarının 42'nci gününde evin enkazında bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Çataoğlu Ailesi’ne ait 4 büyükbaş hayvanın ahırlarında bulunması üzerine Erhan K., kardeşi Ersan K. ve Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş. tutuklanmıştı.

    Ali Ş., çaldıkları 4 büyükbaş hayvanı ahırdan çıkarırken sesleri duyup gelen Fazıl Çataloğlu'na yakalanınca paniklediklerini ve öldürdüklerini söyledi. Silah sesine evin diğer fertlerinin de uyandığını belirten Ali Ş., onları da silahla vurduklarını, iki evi de ateşe verdiklerini itiraf etti.

    Etiketler: Kastamonu , vahşet , gazetehaberleri , gündem
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