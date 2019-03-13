Beril Dedeoğlu kimdir? Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun biyografisi
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti. Türkiye'de uluslararası ilişkiler alanında önemli akademisyenler arasında olan, bir dönem AB Bakanlığı da yapmış Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, baloncuk yırtılmasına bağlı beyin kanaması tanısıyla tedavi altına alınmıştı. Peki, Beril Dedeoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?
Türk akademisyen, yazar ve siyasetçi Beril Dedeoğlu tam adı ile Hatice Beril Dedeoğlu, 1961 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 22 Eylül 2015-24 Kasım 2015 tarihleri arasında, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı olarak görev aldı. Ayrıca, geçici bakanlar kurulunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan ile birlikte iki kadın bakandan birisi oldu. Avrupa Birliği Bakanı olarak, aynı zamanda Avrupa Birliği üyelik müzakerilerinde Türkiye'yi başmüzakereci olarak temsil etti.
Doktora; İstanbul Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü; 1988-1993
Doçent Unvanı, 1999 Yılı
Profesör Unvanı, 2005 Yılı
Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler
Galatasaray Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü; 1998-2002
Galatasaray Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı; 2000-2002
Galatasaray Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı; 2004-2015
Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi ; 2011-Devam
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı; 2015
Başlıca 5 eseri (kitap)
Adım Adım Avrupa Birliği, 1996.
Uluslararası Güvenlik ve Strateji, 2003.
Dünden Bugüne Avrupa Birliği, (der), 2003.
L'Europe Puissance et la Turquie, (Der.) Beril Dedeoğlu ve Füsun Türkmen, 2006.
Uluslararası İlişkilerde Özel bir Alan: Bölgesel Bütünleşme, 2015.
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