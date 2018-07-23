Berberoğlu ziyareti
YARGITAY’ın, yeniden milletvekili seçilen gazeteci Enis Berberoğlu hakkındaki yargılamanın durdurulması talebini reddetmesi CHP’yi hareketlendirdi. CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem sorumluluğunda, “Milletvekili ve Parti Meclisi Üyelerinin Davalarını İzleme Komisyonu” üyeleri İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ile Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Hürriyet ve bazı gazete bürolarını ziyaret ederek Enis Berberoğlu’nun hukuki durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Yargıtay’ın yargılamanın durdurulması talebini reddetmesinin hem Anayasa hükümleri hem de Meclis iradesini ayaklar altına aldığını savunan Erkek, “Diyelim bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdınız. Bu durum milletvekilini yargılayabileceğiniz anlamına gelir ancak tutuklu yargılayamazsınız. Bu konuda Anayasa Mahkemesi kararları var. Engin Alan, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal kararları var. Tekrar seçilen ve yeniden dokunulmazlık kazanan bir milletvekili var ama hakkında dava durmuyor. Çok ağır bir Anayasa ihlali yaşanıyor” dedi.
Muharrem Erkek, Yargıtay kararına itiraz ettiklerini, sonuç alınamaması halinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi.
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