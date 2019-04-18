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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR - İSTANBUL
18.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Beraat isyanı

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Beraat isyanı

Bağcılar’da trafikte tartıştıkları Mustafa Yağcı’yı (23) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan minibüsçü kardeşler Mehmet Yalçın ve Sabahattin Yalçın meşru müdafaa gerekçesiyle beraat etti. Anne Yurdagül Yağcı “Benim bir tanecik yavrumu yediler. Nasıl beraat ederler” diyerek karara isyan etti.

İSTANBUL’daki amatör bir futbol takımında lisanslı futbolcuyken sakatlandığı için minibüsçülük yapmaya başlayan Mustafa Yağcı (23), 14 Haziran 2018’de Bağcılar’da trafikte tartıştığı bir minibüs şoförü tarafından bıçaklanarak öldürdü. Minibüs şoförü Mehmet Yalçın (30) ile kardeşi Sebahattin Yalçın (25) tutuklandı. İki kardeş hakkında ‘kasten öldürme’den müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Beraat isyanı

Mustafa Yağcı

‘PALAYA KARŞI BIÇAK’

Bakırköy 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, olayın minibüsler arasında yolcu alma ve aynaya çarpma meselesinden çıktığını, sanıkların palaya karşı bıçakla karşılık verdiklerini, Sabahattin Yalçın’ın da kardeşine karşı saldırıyı önleme amacıyla müdahale ettiğini belirtti. Yağcı ailesinin avukatı Haydar Aküzüm ise davanın önceki günkü son duruşmasında mütalaaya katılmadığını belirterek “Mahkemenizce son derece hatalı bir karar verme aşamasındasınız. Müvekkil kendini korumak üzere canını vermiştir” dedi. Mahkeme, sanıklar hakkında ‘kasten öldürme’den kamu davası açıldıysa da eylemin meşru savunma sınırları içerisinde gerçekleştirildiğini belirterek sanıkların ayrı ayrı beraatına karar verdi.

Beraat isyanı

Sebahattin Yalçın

‘OĞLUM YARDIM İSTEMİŞ’

Kararı duruşma salonunun dışında öğrenen Mustafa Yağcı’nın ailesi sinir krizi geçirdi. Karara isyan eden anne Yurdagül Yağcı, “Benim bir tanecik yavrumu yediler. Soyismimizi sildiler. Mustafa... Yardım istiyoruz. Bütün büyüklerimden yardım istiyorum. Ne arıyormuş içlerinde keskin bıçak. İkisi bir çocuğumu bıçaklayıp öldürdüler. Koluna kanadına niye vurmamışlar. Direkt niye benim yavrumu öldürmüşler caniler. Nasıl beraat ederler” diyerek ağladı. Baba Erol Yağcı ise “Oğlumla bayramın birinci günü musalla taşında bayramlaştım. Oğlum arkadaşlarından ‘Beni sıkıştırdılar, beni katledecekler’ diye yardım istemiş. Yetişememişler. İki kardeş tarafından hunharca katledildi. İkinci mahkemede şartlı tahliye, üçüncü mahkemede beraat... Katlettiler çocuğumu” dedi.

Acılı anne mahkemenin kararına feryat ettiİstanbul, Bağcılar'da geçen yıl amatör futbol oynayan, sakatlandığı için minibüs şoförlüğüne başlayan 23 yaşındaki Mustafa Yağcı'nın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, olay günü eylemin meşru savunma sınırları içerisinde gerçekleştirdiği gerekçesiyle 2 tutuksuz sanığın beraatlerine karar verdi. Karara tepki gösteren Anne Yurdagül Yağcı, "Ben anneyim hakkımı istiyorum. Benim bir tanecik yavrumu yediler. Soy ismimizi sildiler. Bütün büyüklerimden yardım istiyorum" diyerek feryat etti. Abla Yeliz Yağcı ise "Böcek ölmedi, Allah rızası için evlat öldü evlat" diyerek gözyaşı döktü.
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