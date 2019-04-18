Beraat isyanı
Bağcılar’da trafikte tartıştıkları Mustafa Yağcı’yı (23) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan minibüsçü kardeşler Mehmet Yalçın ve Sabahattin Yalçın meşru müdafaa gerekçesiyle beraat etti. Anne Yurdagül Yağcı “Benim bir tanecik yavrumu yediler. Nasıl beraat ederler” diyerek karara isyan etti.
İSTANBUL’daki amatör bir futbol takımında lisanslı futbolcuyken sakatlandığı için minibüsçülük yapmaya başlayan Mustafa Yağcı (23), 14 Haziran 2018’de Bağcılar’da trafikte tartıştığı bir minibüs şoförü tarafından bıçaklanarak öldürdü. Minibüs şoförü Mehmet Yalçın (30) ile kardeşi Sebahattin Yalçın (25) tutuklandı. İki kardeş hakkında ‘kasten öldürme’den müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Mustafa Yağcı
‘PALAYA KARŞI BIÇAK’
Bakırköy 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, olayın minibüsler arasında yolcu alma ve aynaya çarpma meselesinden çıktığını, sanıkların palaya karşı bıçakla karşılık verdiklerini, Sabahattin Yalçın’ın da kardeşine karşı saldırıyı önleme amacıyla müdahale ettiğini belirtti. Yağcı ailesinin avukatı Haydar Aküzüm ise davanın önceki günkü son duruşmasında mütalaaya katılmadığını belirterek “Mahkemenizce son derece hatalı bir karar verme aşamasındasınız. Müvekkil kendini korumak üzere canını vermiştir” dedi. Mahkeme, sanıklar hakkında ‘kasten öldürme’den kamu davası açıldıysa da eylemin meşru savunma sınırları içerisinde gerçekleştirildiğini belirterek sanıkların ayrı ayrı beraatına karar verdi.
Sebahattin Yalçın
‘OĞLUM YARDIM İSTEMİŞ’
Kararı duruşma salonunun dışında öğrenen Mustafa Yağcı’nın ailesi sinir krizi geçirdi. Karara isyan eden anne Yurdagül Yağcı, “Benim bir tanecik yavrumu yediler. Soyismimizi sildiler. Mustafa... Yardım istiyoruz. Bütün büyüklerimden yardım istiyorum. Ne arıyormuş içlerinde keskin bıçak. İkisi bir çocuğumu bıçaklayıp öldürdüler. Koluna kanadına niye vurmamışlar. Direkt niye benim yavrumu öldürmüşler caniler. Nasıl beraat ederler” diyerek ağladı. Baba Erol Yağcı ise “Oğlumla bayramın birinci günü musalla taşında bayramlaştım. Oğlum arkadaşlarından ‘Beni sıkıştırdılar, beni katledecekler’ diye yardım istemiş. Yetişememişler. İki kardeş tarafından hunharca katledildi. İkinci mahkemede şartlı tahliye, üçüncü mahkemede beraat... Katlettiler çocuğumu” dedi.
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