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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.05.2019 - 21:36, Son Güncelleme:

Bennu Gerede: Acun'a yalvardım ama...

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Bennu Gerede: Acun'a yalvardım ama...

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan ve Buket Aydın'ın sunduğu "40" programı bu hafta Türkiye'nin en özgür ruhlu kadınlarından biri olan Bennu Gerede'yi ağırladı. Gerede, "Survivor'a yeniden çağırılsanız yine gider misiniz?" sorusuna "Vallahi yıllarca Acun’a yalvardım beni tekrar alsın diye ama kimse kapımı çalmadı. Çok istedim çünkü oradaki maceramı tam bitirememiştim içimde kalmıştı. Yeniden gitmeyi tabii ki isterim." diye konuştu.

Bennu Gerede'nin sorulara verdiği cevaplardan bazıları şöyle:

Yaşadığınız şiddeti paylaşarak kendinizden bir mağdur mu çıkartmaya çalışıyorsunuz?

Yaşadığınız şiddeti paylaşarak kendinizden bir mağdur mu çıkartmaya çalışıyorsunuz?
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Hayır, aslında o şiddeti yaşarken mağduriyet yaşanıyordu ve şu anda ben kendi gücümü geri kazandığım için güçlü oldum ve artık korkmuyorum. Yani bu uzun bir süreç ve ben bizim kadınlarımıza diyorum ki "Evet, şu an o şiddeti yaşıyorsanız siz mağdursunuz. Sakın o mağdurluğun arkasına sığınmayın. Çünkü orada sığınmak, kurban rolüne girmek çok kolay. Ben yıllarca bunu yaptım. Açık açık da söylüyorum. Belki o mağduriyeti kullandım. Hani kendine acındırarak güç kazandığını sanıyorsun. Mağduriyetin içinden, üstünden ve her yanından beslendim. Ama bu şiddet olaylarını yaşamamdan birkaç sene sonra, yavaş yavaş aydınlanmaya başladım. Üstünde çalışarak, bir sürü şifacıya giderek, şamanlara giderek ve "Bitkisel Şifa" ile. Zaten ondan sonra başka bir kitap daha yazdım. Mağduriyet konusuna geri dönersek, evet çok doğru. İnsanlar her zaman beni "Ne kadar güçlü kadın tek başına 4 çocuğu büyütüyor." diyerek gördü. Aslında mağduriyet değil, burada güçlü olduğum an şu kitabın çıkmış olması. Yani insanlar, halk ya da toplum beni hep yanlış anladı. Zaten Survivor'a katılma nedenim de oydu. Hep sosyetik fotoğrafçı, zengin, kimseyi umursamıyor, toplumu umursamıyor diye düşündüler, değil aslında ben toplumumuza ve halkımıza çok değer veriyorum. Zengin değilim. Evet, iç zenginliğim var. Ama bazı insanların düşündüğü gibi değilim ve artık mağdur da değilim. 

Bennu Gerede: Acuna yalvardım ama...



Size şiddet uygulayan erkeklerin bahaneler neydi?

Size şiddet uygulayan erkeklerin bahaneleri neydi?
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Aslında hiçbir bahaneleri yok. Ancak alkol ve farklı maddeleri kullanmak şiddeti tetikliyor ve davranışları farklılaştırıyor. Alkol ve diğer maddelerden kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Buradan herkese hele ki gençlerimize sesleniyorum bir kereden bir şey olmaz demesinler. Ancak açıkça söylemeliyim ki ben şarabı çok severim ve ara ara da içerim. Dediğim gibi şiddet için belli bir bahaneleri yoktu. İki farklı adamdan şiddet gördüm. Biri alkol alınca kendini kaybediyordu diğeri de sonradan özür diliyordu. İkisi de hasta, onların toplumdan ve kadınlardan uzak durmaları gerekiyor. Acil tedavi olmalılar. Ben kendi tedavimi oldum. Bu adamlardan toplumda çok var. Bunların acil tedavi olmaları şart.

Neden size “Teksaslı Kezban” diyorlar? Teksaslı Kezban ne demek? 

Vallahi bilmiyorum. İnternette Ekşi Sözlükte çıktı. Kel alaka bir söz. Ben de bilmiyorum çok absürt bir şey. Sizce ne demek?

Neden size “Teksaslı Kezban” diyorlar? Teksaslı Kezban ne demek?
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Yeniden evlenir misiniz?

Astrolojik şartımda öyle bir şey çıktı ama evlenir miyim bilmiyorum. Ancak hayatımı birisiyle tabii ki paylaşmak isterim. Aşk kadınlarıyız. Aşka kapılar asla kapanmaz ama aşka artık farklı bakıyoruz o perde artık yok.

Yeniden evlenir misiniz?
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Survivor'a yeniden çağırılsanız yine gider misiniz? Survivor macerası size ne kattı?

Vallahi yıllarca Acun’a yalvardım beni tekrar alsın diye ama kimse kapımı çalmadı. Çok istedim çünkü oradaki maceramı tam bitirememiştim içimde kalmıştı. Yeniden gitmeyi tabii ki isterim. Oğlum da gitmek istiyor. Hatta bütün ailemiz gitse ne kadar güzel olur. Orada da aslında çok büyük bir iç yolculuğu yaptım. Çünkü gerçekten insan tamamen dünyadan kopuyor ve ilk defa hayatında ıssız bir adada kalıyor. Bu normal bir şey değil. Hiç tanımadığın insanlarla 24 saat geçiriyorsun. Hiçbir aile ferdiyle normalde 24 saat geçirmiyorsun ama onlarla geçiriyorsun. Psikolojik açıdan çok zor bir deneyim. Orada meditasyon yapıyordum onun için ben çok zorlanmadım. Bana çok şey kattı. Sabır, kendimi daha iyi tanıma fırsatı ve beni yanlış anlayan halkla arkadaş olma fırsatı kattı. Ben göründüğü gibi biri değilim. İnsanların beni tanımasını istedim.

Survivor'a yeniden çağırılsanız yine gider misiniz? Survivor macerası size ne kattı?
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Neden hep Amerika’dan yeni dönmüş Türkçeyi yeni öğrenmiş bir aksanınız var?

Bu konuda çok çaba gösterdim. Diksiyon dersi de aldım bu konuda ama 6 aylıkken Amerika’ya yerleştiğim için böyle bir becerim gelişmemiş demek ki. Ben de Türkçeyi mükemmel konuşmak isterim ancak bunu yapamıyorum. Kasıtlı bir davranış asla yok. Bazılarının hoşuna gidiyor bazıları da gıcık oluyor. Yurt dışında büyüğüm için yapabileceğim çok bir şey yok.

Neden hep Amerika’dan yeni dönmüş Türkçeyi yeni öğrenmiş bir aksanınız var?
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