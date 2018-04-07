‘Beni öptü’ dediği komşusuna hapis cezası verilince pişman oldu

Pasinler ilçesine 4 Ağustos 2009’da İ.K. komşusunun kızını evlerine giderek kimsenin olmadığı sırada dudağında öpüp ilişkiye girme tekliğinde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Bir ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İ.K. Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 19 Eylül 2012'deki duruşmasında, 'basit cinsel saldırı' suçundan 8 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi, kararı bozdu. Yargıtay hükümden sonra yürürlüğe giren 'cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar' ile ilgili düzenlemenin sanık lehine olabileceğini belirterek dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Mahkeme heyeti, yeniden görülen davada 30 Haziran 2016'da sanığa 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Karar sonrası mahkemeye dilekçe ile başvuran N.D.'nin babası Z.D. ve annesi S.D., kızlarının davranışlarının tutarsız olduğunu söyledi. Dilekçede, "Kızımızın akli melaikeleri yerinde olmadığından bize anlattığı zaman telaşa kapılıp şikayetçi olduk. Ancak geçen zaman içinde kızımızla görüşmelerimiz sonucunda böyle bir şeyin olmadığını anladık. İ.K.'nın aldığı cezadan dolayı vicdan azabı çekmekteyiz" denildi.

'HAKSIZ YERE CEZAEVİNDE YATMASIN'

Yerel mahkemenin kararını yeniden inceleyen Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi, kararı onadı. Onama kararı sonrası 1 Mart'ta mahkemeye başvuran N.D. ile anne ve babası iki ayrı dilekçe daha verdi. N.D.'nin anne ve babası, İ.K.'nın haksız yere cezaevinde yatmasını istemediklerini belirtirken, N.D. ise "Çektiğim vicdan azabı nedeniyle böyle bir şeyin olmadığını söylemek istiyorum. Mahkemenin beni tekrar dinlemesini istiyorum. Olayı gerçek bir şekilde anlatacağım. Çok pişmanım" dedi.

MAHKEME: İFTİRAYI GEREKTİRİR HUSUMET YOK

Bu gelişmenin ardından sanık avukatı Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'yargılanmanın yenilenmesini ve infazın durdurulması' talebinde bulundu. Avukatın talebi, mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Heyet kararında, soruşturma, bozma öncesi yapılan yargılamada, bozma sonrası yapılan yargılamada mağdurun hükümlüye iftira atmasını gerektirir husumetin dosyaya yansımadığına vurgu yaptı. İlk dilekçenin hüküm sonrası verildiğini dikkate alan mahkeme, bu haliyle Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleştiğine değinildi. Dilekçelerin sonradan ikna edilerek alındığına kanaat getiren heyet, bu nedenle yargılanmanın yenilenmesini kabul etmedi.